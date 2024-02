Atalanta superba, Carnesecchi para due volte il rigore 

ATALANTA 3

Atalanta (3-4-1-2) : Carne- secchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac (37' st Hien); Holm (29' st Bakker), Pasalic, Ederson, Zappacosta; Koop- meiners (44' st Adopo); Mi- ranchuk (29' st Scamacca), De Ketelaere (37' st Touré). In panchina Musso, Rossi, Toloi, Ruggeri, Hateboer, De Roon. All. Gasperini.

Sassuolo (4-2-3-1) : Consigli; Pedersen, Tressoldi, Viti, Doig; Lipani (16' st Boloca), Henrique; Bajrami (15' st Defrel), Thorstvedt (27' st Volpato), Laurienté (39' st Ferrari); Pinamonti (27' st Mulattieri). In panchina Pegolo, Cragno, Kumbulla, Missori, Racic, Ceide, Castillejo. All. Dionisi.

Arbitro : Prontera (Bologna)

Reti : nel pt 22' Pasalic; nel st 13' Koopmeiners, 30' Bakker.

Bergamo. L'Atalanta va avanti con Pasalic, evita il pari almeno tre volte di cui una, ripetuta, dal dischetto, raddoppia nella ripresa con Koopmeiners e cala il tris con Bakker, al primo gol stagionale, proseguendo la marcia al quarto posto con la quinta vittoria di fila. Ma i bergamaschi hanno potuto avere la meglio sul Sassuolo soprattutto grazie al rigore parato da Carnesecchi a Pinamonti, fatto ribattere per l'ingresso in area di Kolasinac nel finale thrilling del primo tempo. Dionisi ha totalizzato un solo punto nel girone di ritorno e la sua squadra resta in piena zona retrocessione. Un minuto e mezzo e Thorstvedt tira senza incrociare sul filtrante di Laurientè, mentre la risposta di casa al quinto è la deviazione di Holm sopra la traversa sullo schema da sinistra di Miranchuk. Al 22’ l'1-0: Holm serve a rimorchio Miranchuk che ci riprova di destro, Pasalic è pronto a ribadire sulla respinta del portiere. A coronamento del miglior periodo del Sassuolo, che alla fine trova il braccio di Scalvini e il rigore del possibile pareggio. Pinamonti lo sbaglia due volte e nella ripresa arriva il 2-0 con Koopmeiners, che insacca sotto l'incrocio dopo un'azione corale. Il gol della sicurezza lo segna il subentrato Bakker, poco oltre la mezzora su assist di Scalvini, ma con la deviazione di Pedersen che spiazza il suo portiere. Nel finale Consiglie evita una punizione più severa del 3-0.

