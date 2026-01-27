Atalanta, sogno ottavi con l’Union St. Gilloise 

Anderlecht. L’incredibile sconfitta interna con l’Athletic Bilbao è stata una doccia gelata ma l’Atalanta non vuole arrendersi all’idea di rinunciare ai playoff diretti: «Vogliamo tenere viva la piccola possibilità di entrare nelle prime otto. Il sogno è lì, vogliamo giocarcela». Raffaele Palladino indica la strada per provare la qualificazione diretta agli ottavi di Champions League battendo stasera (ore 21, Sky Sport) l'Union Saint-Gilloise: «Serve leggerezza ma non superficialità. Se si abbassa la guardia s'incappa in situazioni delicate e difficili, come con l'Athletic Bilbao, o a Verona e Pisa in campionato».

«Non bisogna fare calcoli. In Champions abbassare l'attenzione si paga caro», prosegue il tecnico nerazzurro alla vigilia dal Lotto Park di Anderlecht, alla periferia di Bruxelles. «Non bisogna mai dare nulla per scontato, è una prova importante contro una squadra che vuole fare punti perché ha ancora possibilità di qualificarsi e ha individualità importanti, giocatori di gamba che attaccano la profondità, sanno giocare dentro e verticale». Senza anticipare la formazione, Palladino parla dei suoi attaccanti. «Krstovic è un trascinatore: entra, è sempre vivo e ha il fuoco dentro. Lookman è rientrato bene da 40 giorni in Coppa d'Africa. A De Ketelaere, che è a livelli incredibili, devo essere bravo io a fargli fare lo step in più: riempire di più l'area ragionando più da attaccante per fare più gol».

