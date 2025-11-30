VaiOnline
Al Gewiss Stadium
01 dicembre 2025 alle 00:27

Atalanta, sì! Fiorentina ko 

Atalanta 2

Fiorentina 0

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien (42' st Kolasinac), Djimsiti; Bellanova, De Roon (cap.), Ederson (22' st Pasalic), Zappacosta (22' st Zalewski); De Ketelaere, Lookman (32' st K. Sulemana); Scamacca (32' st Krstovic). In panchina Rossi, Sportiello; Ahanor, Bernasconi, Musah, Brescianini, Samardzic, Maldini. All. Palladino.

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marì (30' st Comuzzo), Ranieri (cap.); Dodò (19' st Fortini), Mandragora, Fagioli (19' st Gudmundsson), Sohm (34' st Ndour), Parisi; Kean, Piccoli (34' st Richardson). In panchina Lezzerini, Martinelli; Viti, Kouadio, Nicolussi Caviglia, Dzeko, Kouame. All. Vanoli.

Arbitro: Marcenaro di Genova.

Reti: nel pt 41' Kossounou; nel st 7' Lookman.

Palladino batte il suo recente passato e l'Atalanta contro la Fiorentina, grazie a un gol per tempo di Kossounou e Lookman, ritrova la vittoria in campionato che mancava dal 21 settembre nella Torino granata. Viola sempre ultimi insieme al Verona, ma buoni nel primo tempo. Al 36', una grande chance viola con Ranieri e Sohm a liberare il sinistro in piena area di Piccoli con parata in controtempo di Carnesecchi. Ed ecco l'uno a zero di Kossounou, forse intenzionato a crossare e alla prima marcatura nerazzurra, con un piatto morbido sotto l'incrocio approfittando dello scarico di De Ketelaere.

Se il primo tempo si chiude col quasi raddoppio di Lookman (sul rinvio di De Gea intercettato da De Roon con tacco di Scamacca), la ripresa si accende al 7': angolo da destra di Zappacosta, ennesimo miracolo di De Gea e Lookman è libero di firmare il 2-0 sotto la traversa. La reazione toscana è episodica. Al 16' Mandragora viene rimpallato ancora in angolo; al 31' Kean schiaccia di testa cogliendo il palo pieno alla destra di Carnesecchi. Finisce così coi viola tristemente ultimi in classifica senza vittorie.

