Atalanta show La Juve va a casa 

Atalanta 3

Juventus 0

Atalanta ( 3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini (31' st Kossounou), Djimsiti, Ahanor; Zappacosta (26' st Bellanova), De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere (38' st Pasalic), Raspadori (30' st Krstovic); Scamacca (25' st K. Sulemana). In panchina Rossi, Sportiello; Hien, Kolasinac, Bakker, Zalewski, Musah, Samardzic. All. Palladino.

Juventus (3-4-2-1): Perini; Gatti (19' st Boga), Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli (29' st Koopmeiners), K. Thuram, Cambiaso (35' st Openda); Conceicao (35' st Zhegrova), McKennie; David (28' st Holm). In panchina Di Gregorio, Pinsoglio; Cabal, Kostic, Miretti, Adzic,Yildiz. All. Spalletti.

Arbitro: Fabbri di Ravenna.

Reti: nel pt 27' rig. Scamacca; nel st 33' K. Sulemana, 40' Pasalic.

La Juventus ha le occasioni migliori, specialmente nel primo tempo, con tanto di traversa prima di andare sotto per un rigore dopo il controllo al Var. Ma la partita, insieme al passaggio in semifinale di Coppa Italia, se la prende un'Atalanta cinica e compatta. La cronaca: al 26', il Var segnala la mano destra di Bremer protesa 3 minuti prima sul cross dal fondo di Ederson, ed è rigore: Scamacca trasforma. Se la prima metà si chiude sul calcio di punizione impreciso di Locatelli, nella ripresa la manovra resta tra i piedi bianconeri: al 22' e al 24' le azioni più pericolose, poi lo stacco di Kelly sul pallone dal lato corto proprio di Boga. Il 2-0 di casa arriva lo stesso: De Ketelaere innesca Bellanova, Krstovic e Kamaldeen Sulemana che insacca sul tracciante da destra prolungato dal compagno di reparto, vincendo la scivolata a due con Kalulu. Al 40’ un recupero alto di Bernasconi su un errore juventino in uscita di Bremer apre la strada ancora a Krstovic in lunetta, che serve un Pasalic pronto al diagonale del 3-0 che passa tra le gambe di Kelly. La squadra di Palladino affronterà la vincente tra Bologna e Lazio.

