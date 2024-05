Atalanta-Roma vale la Champions 

Dalle semifinali in Europa League al campionato, stasera a Bergamo dove la lanciatissima Atalanta e la Roma di De Rossi si giocano il quinto e ultimo posto disponibile per partecipare alla prossima edizione della Champions League. Entrambe le squadre sono appaiate a quota 60, quella di Gasperini, però, deve ancora recuperare il match con la Fiorentina (fissato per il 2 giugno, a torneo finito). Allo stesso tempo, dovrà dosare le energie in vista della prima delle due finali conquistate, quella di Coppa Italia, in programma mercoledì all’Olimpico di Roma contro la Juventus.

La sfida

Gasperini, che ieri ha preferito non fare la consueta conferenza stampa, starebbe pensando a un massiccio turnover, per quanto tenga, eccome, alla gara di oggi, al via alle 20.45. De Rossi lo va ripetendo da giorni, pubblicamente e privatamente alla squadra: quella con l'Atalanta sarà una finale. Un vero e proprio spareggio per la Champions. Ma sarà necessario fare i conti anche con le scorie di un'eliminazione in Europa non ancora smaltite. «Dovremo esser bravi a farcele scivolare addosso», ha detto il tecnico dei giallorossi. «Certo i giocatori non sono felici, li vedo affranti, loro hanno giocato bene, però abbiamo avuto tanti episodi come l'infortunio di Spinazzola che ha cambiato il piano gara. Ma i ragazzi sono comunque sereni e hanno fiducia verso il futuro», ha spiegato ancora De Rossi che definisce «decisivo» il match con l'Atalanta. «Ma lo sarà come lo sono tutti gli scontri diretti a fine campionato», ha precisato. «Lo è ancora di più perché loro hanno una partita in meno e la recupereranno quando la testa dei giocatori della Fiorentina sarà da un'altra parte. Se non dovessimo vincere, avremo altre opportunità perché il campionato non finisce con questa partita, ma sicuramente quello di Bergamo è uno snodo cruciale». Impossibile, dunque, pensare al turnover nonostante qualche cambio sarà necessario per via della stanchezza di molti calciatori dopo giovedì sera. «Ho due-tre dubbi per via delle condizioni atletiche della squadra, ma ci sto ancora pensando», risponde De Rossi a chi chiede delle novità di formazione. L'attacco potrebbe essere quello visto nei primi minuti in Germania con Azmoun al fianco di Lukaku perché Dybala, sia venerdì che ieri, si è allenato in gruppo, ma non ha ancora un'ora piena nelle gambe. Ma a prescindere dagli interpreti, De Rossi chiede una prova di forza, soprattutto mentale nonostante l'entusiasmo non potrà essere lo stesso dell'Atalanta, che in finale d'Europa League ci è arrivata.

