Atalanta-Real, che notte 

«Non possiamo pensare di essere favoriti o più forti solo perché davanti in classifica. L'euforia e i commenti, in questo senso, lasciamoli all'esterno». Parola di Gian Piero Gasperini. All'Atalanta per la certezza degli ottavi di finale di Champions, senza passare dai playoff, basterebbero però due pareggi con le superpotenze spagnole e la vittoria di Graz in mezzo alle due sfide. Ma i bergamaschi, in testa al campionato italiano dopo nove vittorie di fila in una serie positiva aperta da 12 successi nelle ultime 14 gare, subendo solo 1 gol fuori confine a Berna, possono guardare con fiducia all'assalto a un Real Madrid che ha perso 4 delle ultime 8 partite ed è a sei punti dai bergamaschi.

I sentimenti dello spogliatoio sono riassunti da Ademola Lookman, autore della tripletta della vittoria in Europa League il 22 maggio a Dublino, e quattordicesimo nella classifica del Pallone d'Oro: «Una partita molto complicata contro una rivale fortissima, con un top player come Vinicius. Siamo concentrati su noi stessi, su come essere più pericolosi e come impostare il gioco. Ma il passato appartiene al passato, arriva un'altra partita e un'altra opportunità per dare il nostro meglio dimostrando le nostre qualità. Vogliamo mostrare la nostra mentalità ai tifosi: abbiamo alzato il trofeo perché ognuno giocava e gioca per gli altri, lo hanno potuto vedere tutti».

In campo

I bergamaschi hanno in più Ederson di ritorno dalla squalifica, e Zappacosta, guarito dalla lesione al polpaccio sinistro del 10 novembre con l'Udinese, mentre Cuadrado è al secondo match clou saltato dopo il Milan per problemi al flessore sinistro e c'è la defezione di Scalvini: «È caduto male sulla spalla in allenamento e gli è un po' uscita, una sublussazione un po' dolorosa. Niente di grave», spiega l'allenatore atalantino. Si opterà, contro la difesa fissa a quattro del Real, per le due punte con Pasalic dietro, con De Ketelaere in ballottaggio proprio col match winner col Milan Lookman e Retegui, subentrato venerdì sera coi rossoneri.

I precedenti

Supercoppa Europea a parte - «ma allora non potevo sbagliare formazione perché eravamo contati anche per ragioni di calciomercato, adesso siamo cresciuti a livello individuale, di condizione e di squadra» - sono con Zidane sulla panchina madridista, guarda caso negli ottavi di finale della competizione che sono l'obiettivo immediato dei nerazzurri. Il 23 febbraio 2021, nell'unico precedente a Bergamo, la risolse Mendy nel finale dopo aver provocato l'espulsione di Freuler dopo nemmeno 20'. Al ritorno alla Ciudad Real Madrid, la sede di Valdebebas, Muriel segnò nel finale prima di Asensio, dopo Benzema nel primo tempo e Ramos su rigore all'ora di gioco: «Ma ora giochiamo davanti al nostro pubblico in uno stadio finito, allora i tifosi erano fuori. Tutt'altra atmosfera», rimarca l'uomo in panchina. Gasperini ci tiene non solo a fare bella figura, ma anche a guadagnare punti per l'obiettivo: «Se scendiamo in campo senza pensare al risultato perché tanto siamo avanti in classifica 11 a 6, allora abbiamo già perso - il pensiero di Gasperini – abbiamo di fronte il club più titolato al mondo con l'allenatore più forte del mondo, Carlo Ancelotti, che m'è dispiaciuto non aver visto al Pallone d'Oro. Se lo merita solo per quello che ha fatto negli ultimi due anni».

Probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2) : Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Retegui. In panchina Rui Patricio, Rossi, Toloi, Godfrey, Djimsiti, Scalvini, Palestra, Zappacosta, Brescianini, Samardzic, Lookman, Zaniolo. All. Gasperini.

Real Madrid (4-3-3) : Courtois; Lucas Vazquez, Raul Asencio, Rüdiger, Fran Garcia; Valverde, Tchouameni, Bellingham; Güler, Mbappé, Vinicius Jr. In panchina Lunin, Sergio Mestre, Vallejo, Youssef, D. Jimenez, Modric, Dani Ceballos, Chema, Rodrygo, Brahim Diaz, Endrick. All. Ancelotti.

Arbitro : Szymon Marciniak (Polonia).

