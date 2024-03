Atalanta, Milan, Roma e Fiorentina: caccia ai quarti 

Roma e Milan in trasferta, Atalanta e Fiorentina in casa: si gioca oggi il ritorno degli ottavi di finale in Europa e Conference League e c’è la possibilità che tutte e quattro le italiane ancora in corsa accedano ai quarti. Due gli incontri alle 21, altrettanti quelli alle 18,45.

In Europa League il match più in bilico è quello dell’Atalanta, visto l’1-1 dell’andata in Portogallo. Ma già allora gli uomini di Gasperini avevano dominato con lo Sporting Lisbona, e se stasera a Bergamo giocheranno come sanno la qualificazione è più che a portata di mano. «Dobbiamo far pesare tutta la voglia della squadra e della città di andare avanti in Europa, può avere un peso determinante: lo Sporting è primo in campionato», il commento del tecnico, «i tre precedenti, nel girone e all’andata, sono stati equilibrati. Gli errori diventano decisivi come le giocate favorevoli».

Alla stessa ora la Roma scende in campo in Inghilterra per sfidare il Brighton di De Zerbi, ma il pronostico in questo caso sempre davvero chiuso: il successo 4-0 dell’Olimpico ha messo in cassaforte la qualificazione dei giallorossi, che per essere eliminati dovrebbero crollare all’improvviso. Eventualità da escludere visto il cammino intrapreso da Pellegrini e compagni dopo l’arrivo in panchina di De Rossi. Non ci sarà Lukaku (un problema all’anca), assenti anche Smalling e Renato Sanches. Disponibile Dybala, che domenica al Franchi con la Fiorentina era uscito al 73’ per un sovraccarico muscolare.

Alle 18,45 a Praga un Milan nella bufera per l’inchiesta sul passaggio di proprietà (con i vertici indagati dalla Procura) darà il via alla sfida con lo Slavia: i cechi devono rimontare il 4-2 incassato a San Siro ma i rossoneri sono superiori, anche se il momento è delicato. «Ma in società sono sereni», ha detto il tecnico Pioli, «noi vogliamo qualificarci. All’andata non siamo usciti soddisfattissimi ma abbiamo quel vantaggio che ci permette di affrontare la partita con grande determinazione».

Infine in Conference League c’è la Fiorentina, che al Franchi attende (alle 18,45) il Maccabi Haifa dopo il successo per 4-3 colto a Budapest (si è giocato in campo neutro per la guerra in corso a Gaza). «Metterei la firma per portare a casa un trofeo», ha detto l’allenatore Italiano, «da parte mia massimo impegno e massima professionalità da qui alla fine. Abbiamo vinto il primo round ma la pratica non è chiusa. Il Maccabi farà di tutto per ribaltare il risultato».

