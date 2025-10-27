VaiOnline
Oggi in campo.
28 ottobre 2025 alle 00:21

Atalanta-Milan accende la serata 

Bergamo. Fare e non parlare. Max Allegri prepara «lo scontro diretto» con l'Atalanta che «ha grandi qualità fisiche e tecniche», con due convinzioni importanti: «Non eravamo fenomeni prima e non siamo scarsi ora dopo il pari contro il Pisa. Dobbiamo gestire le cose. Nel calcio c'è da vincere le partite, quindi c'è bisogno di fare e non di parlare». Servono i tre punti, dunque, stasera alle 20.45 a Bergamo, anche se il Milan è ancora alle prese con le tante assenze e con un calendario complicato. Oggi l'Atalanta, appunto, e domenica la Roma, con la certezza al momento di aver recuperato solo Loftus Cheek. «La rosa del Milan è forte, capitano anche questi imprevisti degli infortuni. Stiamo bene fisicamente, abbiamo fatto anche buone partite a livello tecnico». Non cerca alibi Allegri: «Non dobbiamo pensare a chi manca, abbiamo altri giocatori molto bravi che possono giocare. Non è che vinciamo o perdiamo se mancano questi giocatori. Quando saremo al completo non potremo far altro che migliorare, la rosa del Milan è forte».

Dall’altra parte, il tecnico della Dea Ivan Juric tesse le lodi dell'allenatore rossonero: «Ci rispetta e vuole preparare bene una grande partita, sono convinto che ne faremo una grande anche noi. Ha giocatori di grande qualità, non dobbiamo concedergli molto», rimarca il tecnico nerazzurro.

