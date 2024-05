Atalanta, lezione europea 

Atalanta 2

Roma 1

Atalanta (3-4-1-2) : Carnesecchi 6.5; De Roon 6.5, Hien 7, Djimsiti 7; Hateboer 6.5, Pasalic 6.5 (30’ st Scalvini 6), Ederson 7 (43’ st Miranchuk sv), Ruggeri 6.5 (13’ st Zappacosta 6); Koopmeiners 6.5; De Ketelaere 7.5 (13’ st Lookman 6.5), Scamacca 6.5 (13’ st Touré 6). In panchina: Musso, Rossi, Toloi, Bakker, Adopo, Bonfanti, Palestra, Comi. Allenatore Gasperini 7.

Roma (3-4-2-1) : Svilar 6.5; Kristensen 5 (41’ st Azmoun sv), Mancini 5, Ndicka 5; El Shaarawy 5.5, Cristante 5 (41’ st Costa sv), Paredes 5 (1’ st Bove 6.5), Angelino 5.5; Baldanzi 5.5 (1’ st Abraham 6), Pellegrini 6; Lukaku 5.5. In panchina: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Huijsen, Smalling, Llorente, Celik, Aouar, Zalewski, Pisilli. Allenatore De Rossi 5.5.

Arbitro : Guida di Torre Annunziata 5.

Reti : 18’ pt De Ketelaere, 20’ pt De Ketelaere; 21’ st Pellegrini (rig.).

Note : ammoniti Ndicka, Koopmeiners. Angoli: 6-1 per l’Atalanta. Recupero: 1’; 4’.

Bergamo. L’Atalanta domina e batte la Roma, molto al di là del 2-1 finale, e vede la Champions. Per il successo della squadra di Gasperini fanno festa anche Juve e Bologna, che a due giornate dalla fine con il ko giallorosso sono matematicamente certe di partecipare alla Champions il prossimo anno, tra le cinque squadre italiane. Quanto alla Dea, lo spareggio vinto al Gewiss contro una Roma per 70’ incapace di offendere e sempre in balia degli attacchi nerazzurri vuol dire un’autostrada verso una qualificazione alla Coppa più ambita: c’è la chance da quinta (ma visto il lanciato dei ragazzi di Gasperini e la crisi Juve, perché no anche da quarta...) o quella della finale di Europa League.

Juve e Bologna

Nella sfida tra Atalanta e Bayer del 22 luglio deve sperare anche la Roma, tifando che i nerazzurri vincano quella coppa e non superino in classifica la Juve. Che, per inciso, sarà avversaria della Juve mercoledì in Coppa Italia. Intrecchi thrilling, con risultati analoghi ma percorsi molto diversi. È di sofferenza quello della Juve, che con la Salernitana pareggia in casa solo al 92’, e rischia nel finale in gol del ko, divorato da Basic. Alla fine lo Stadium fischia, perché ancor prima del regalo Atalanta la classifica dice aggancio da parte del Bologna, che ha brillato anche sabato espugnando il Maradona con un 2-0 sul Napoli. E lunedì è altro spareggio, con Bologna-Juve. Sarà festa rossoblù, per la storica qualificazione alla Champions. Un posto in paradiso se lo contendevano, nel posticipo domenicale, Atalanta e Roma, protagoniste (dagli esiti opposti) della recente semifinale di Europa League. A Bergamo finisce 2-1, una vittoria segnata dalle tante parate di Svilar, dai pali e dalle occasioni sprecate dai bergamaschi e dall’incredibile finale nel quale la Roma ha addirittura sperato di raddrizzare la serata.

La gara

Devastante la partenza dell’Atalanta e ancor più la rapidità di De Ketelare, che in due minuti tra 18’ e 20’ buca la difesa gialorossa. Sul 2-0 la Roma va in confusione mentale e fisica, l’Atalanta può dilagare, e De Rossi alla ripresa deve cambiare affiancando a Lukaku, Abraham. Mossa efficace solo dopo i primi 20’ di ulteriore dominio della Dea, quando l’inglese si procura il rigore realizzato da Pellegrini, che apre la strada a un paio di occasioni sventate da Carnesecchi. Alla fine è festa grande al Gewiss Stadium, Gasperini ora pensa alla finale di Roma, mercoledì, più che alle tre partite - recupero con la Fiorentina compreso - che lo dividono dalla Champions.

