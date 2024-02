Atalanta, lezione di calcio 

Atalanta 3

Lazio 1

Atalanta (3-4-1-2) : Carnesecchi 6; Scalvini 7, Djimsiti 6.5, Kolasinac 7; Holm 6.5 (19’ st Hateboer 6), Ederson 6.5 (46’ st Mendicino sv), De Roon 6.5, Ruggeri 6.5; Pasalic 7 (34’ st Toloi 6); Miranchuk 7 (19’ st Scamacca 6.5), De Ketelaere 8 (35’ st Muriel 6). In panchina: Musso, Rossi, Tourè, Bakker, Bonfanti, Zappacosta. Allenatore Gasperini 7.5.

Lazio (4-3-3) : Provedel 5.5; Lazzari 5 (1’ st Pellegrini 5.5), Gila 5 (1’ st Casale 5), Romagnoli 5, Marusic 4.5; Guendouzi 6, Rovella 5.5, Luis Alberto 5.5 (24’ st Vecino 6); Isaksen 5 (19’ st Pedro 6), Castellanos 5 (19’ st Immobile 6.5), Felipe Anderson 5. In panchina: Sepe, Mandas, Kamada, Kamenovic, Hysaj, Sanà Fernandes. Allenatore Sarri 5.

Arbitro : Guida di Torre Annunziata 6.5

Reti : 16’ pt Pasalic, 43’ pt (rig), 31’ st De Ketelaere, 39’ st Immobile (rig).

Note : terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori: 14.492. Ammoniti: Pasalic, Gasperini, Felipe Anderson, Luis Alberto, Rovella, Ederson. Angoli: 6-1. Recupero: 1’ pt, 4’ st.

Bergamo. Pasalic batte un colpo, De Ketelaere ci mette il rintocco su rigore per un mani di Marusic in mischia e le campane a festa del 3-0. Inutile il penalty di Immobile per il 3-1 a risultato acquisito. L’Atalanta cuoce la Lazio a fuoco lento lasciandola a -5 dal proprio quarto posto, che esce irrobustito da uno scontro diretto dominato in lungo e in largo, per la sesta vittoria consecutiva in casa. Per la squadra di Sarri, che resta sotto anche al Bologna ed è apparsa sotto ritmo e involuta, è la prima sconfitta del girone di ritorno dopo 5 risultati utili consecutivi.

All’avvio sull’asse Luis Alberto-Felipe Anderson che costringe Carnesecchi all’uscita dopo 30 secondi, i padroni di casa rispondono subito con Pasalic. I capitolini sono troppo asserragliati e arriva l’1-0 a difesa schierata: Pasalic è lesto a girare nell’angolino l’azione da sinistra di De Ketelaere rifinita dalla sponda di Scalvini. La squadra di Sarri è discontinua, irretita dalla densità a centrocampo dei bergamaschi, che fanno rientrare in copertura l’autore del vantaggio. Sul quinto angolo di Miranchuk, da destra, Marusic allarga il braccio sul tentativo di aggancio di Scalvini spalle alla porta e Guida indica il dischetto: De Ketelaere spiazza Provedel, poi Holm prima della sosta sfiora il 3-0.

Inizia la ripresa e i nerazzurri tornano ad abbassare i ritmi, accelerando soltanto oltre il quarto d’ora. Sarri, dopo aver sostituito all’intervallo Lazzari con Pellegrini e Gila con Casale, al 20’ cambia i due terzi dell’attacco: Pedro per Isaksen e Immobile per Castellanos. Ma è sempre l’Atalanta a volare: De Ketelaere punta Pellegrini partendo dalla riga laterale destra per infilare Provedel: 3-0. C’è il tempo per la distrazione di Djimsiti, che tocca il piede di Immobile: il centravanti manda Carnesecchi dall'altra parte. Nel finale esordio in A per il 2006 di casa Leonardo Mendicino.

RIPRODUZIONE RISERVATA