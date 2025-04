Atalanta-Lecce è la gara del dolore 

Si va in campo, nonostante tutto. Alle 20.45 al Gewiss Stadium di Bergamo si gioca Atalanta-Lecce. La tifoseria dell'Atalanta che occupa la curva Sud, in solidarietà ai tifosi del Lecce e allo stesso club salentino che non vorrebbero giocare oggi a soli tre giorni dalla morte del fisioterapista Graziano Fiorita, non ci sta. “La morte di Fiorita dimostra ancora una volta la mancanza di rispetto per un uomo, un padre, marito e professionista da parte di questo mondo del calcio. Un calcio che chiede a una squadra e ai propri tifosi di passare oltre il dolore e scendere in campo”, si legge nella nota dei Forever Atalanta, “non attaccheremo striscioni, non sventoleremo bandiere, rispettiamo il dolore del Lecce, dei suoi tifosi e di tutta la famiglia Fiorita”.

Qui Lecce

Il Lecce sceglie la strada del silenzio. Non c’è stata la solita conferenza di vigilia del tecnico, Giampaolo e la squadra sono ancora scossi per la tragedia di giovedì scorso nel ritiro di Coccaglio, con l'improvvisa scomparsa del fisioterapista. Il Lecce era rientrato immediatamente a casa, poi la decisione della Lega di recuperare la gara di Bergamo per stasera. Il club si aspettava il rinvio, ma non immaginava in un periodo temporale così ristretto. Venerdì i calciatori avevano informato allenatore e società di non sentirsela di allenarsi, si sono solo ritrovati nello spogliatoio per rendere omaggio all'amico e collega Fiorita. Niente ritiro, tutti a casa, oggi la partenza per Bergamo, il pranzo in hotel e la preparazione del match ridotta al minimo. Baschirotto e compagni sono pronti a giocare, seppur con la morte del cuore, in una gara, valutazioni tecniche a parte, che per il Lecce sarà della rabbia e della disperazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA