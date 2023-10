Atalanta-Juve senza gol 

Atalanta 0

Juventus 0

Atalanta (3-4-2-1) : Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini (20' st Kolasinac); Zappacosta (37' st Holm), De Roon, Ederson, Ruggeri (41' st Bakker); Lookman (20' st Muriel), Koopmeiners; De Ketelaere (37' st Pasalic). in panchina Carnesecchi, Rossi; Palomino, Zortea, Hateboer, Adopo, Miranchuk. All. Gasperini.

Juventus (3-5-2) : Szczesny; Gatti, Bremer (39' st Rugani), Danilo; McKennie (39' st Weah), Fagioli (23' st Miretti), Locatelli, Rabiot, Cambiaso (23' st Kostic); Chiesa, Kean (30' st Yildiz). In panchina Pinsoglio, Perin; Huijsen, Nicolussi Caviglia, Iling-Junior, Mancini. All. Allegri.

Arbitro : Chiffi di Padova.

Note : angoli 5-2 per l'Atalanta. Ammoniti Rabiot, Danilo e Holm.

Bergamo. Tra Atalanta e Juventus vincono gli opposti tatticismi, ma sono i padroni di casa a rammaricarsi per le occasioni non sfruttate soprattutto nel finale: la punizione di Muriel deviata da Szczesny sulla traversa e due palle non impossibili sprecate da Koopmeiners con i bianconeri ormai asserragliati a baricentro sempre più basso.

Lo 0-0 sta stretto ai bergamaschi. De Ketelaere falso nove apre spazi a chiunque, compreso Ederson che al 6' si vede smorzare da Gatti il sinistro dalla distanza e Zappacosta che al 14' manca due volte il vantaggio.

In avvio di ripresa Zappacosta è in ritardo sul lancio di Ederson, l'uomo d'ordine e principale ispiratore di Gasperini. È però Chiesa a sfiorare l'1-0 chiamando Musso al colpo di reni (6'). Poco o nulla fino alle soglie del ventesimo, quando Muriel (entrato per Lookman) imbecca la sterzata verso il fondo di De Ketelaere che spara alto, poi Szczensy sbraccia sulla facciata inferiore della traversa (28') la punizione conquistata dal belga (fallo di Danilo, già ammonito e a rischio) e calciata da Muriel da oltre 25 metri. Poi le due occasionissime di Koopmeiners. Prima alza da un passo dopo la botta dai venti metri di Muriel non trattenuta dal portiere polacco e al 2' di recupero controlla il traversone di Bakker per sganciare la bomba oltre il sette.

RIPRODUZIONE RISERVATA