Atalanta-Juve: chi solleverà il trofeo? 

ROMA. Dopo tre anni Juventus e Atalanta si ritrovano nuovamente a contendersi la Coppa Italia a Roma. Quella di stasera alle 21 (diretta tv su Canale 5) è una finale che le due formazioni, arrivate nella capitale ieri pomeriggio, vivono in modo molto diverso, seppure con uguale tensione: la Juventus, accolta da decine di tifosi all'aeroporto di Fiumicino, è chiamata a riscattare una stagione fin qui deludente con la conquista di un trofeo già vinto 14 volte. L'undici bergamasco, alla prima di due finali in otto giorni (il 22 sfiderà a Dublino il Bayer Leverkusen in Europa Legue), sogna invece una storica doppietta e la rivincita per la sconfitta del 2021 proprio con i bianconeri per poter dare una gemella alla Coppa già vvinta nel lontanissimo 1963.

Al Quirinale

Arrivate a Roma, le squadre hanno raggiunto il Quirinale dove sono state ricevute dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il capo dello Stato, che ha anche ricordato i 75 anni dalla strage di Superga, ha voluto «fare gli auguri anche agli arbitri, che sono spesso un parafulmine, per assonanza del loro compito con il mio. E quindi sento una certa solidarietà». Poi il richiamo alla «responsabilità importante del calcio nella vita del nostro Paese». «Siete un riferimento soprattutto per i giovani. Quindi apprezzo molto l'idea di iniziative che facciano crescere il senso del reciproco rispetto e della tolleranza», ha sottolineato con un richiamo alle tifoserie per il rispetto della convivenza civile. Presenti al Colle il ministro per lo Sporte i giovani, Andrea Abodi, i presidenti del Coni, Giovanni Malagò, della Figc, Gabriele Gravina, e della Lega A, Lorenzo Casini, oltre al ct dell'Italia, Luciano Spalletti. La capitale - dove il trofeo era arrivato in giornata con un treno che aveva a bordo tanti campioni che hanno fatto la storia del calcio italiano - è pronta per la gara. Saranno circa 200 i vigili urbani impegnati per l'ordine pubblico e per l'accesso allo stadio Olimpico, tirato a lucido per la Coppa Italia.

L’emozione

L'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, è apparso sinceramente emozionato: «Questa per noi è la terza finale negli ultimi cinque anni, un risultato straordinario per un club di provincia come il nostro. Ma anche per Bergamo e i tifosi. È un motivo d'orgoglio per noi, tanto quanto i risultati ottenuti negli ultimi anni che devono essere il manifesto che la meritocrazia possa, anzi debba, essere un principio da tutelare e proteggere sempre». Il tecnico, riferendosi alla partita di oggi, non ha nascosto il disappunto per la squalifica del suo centravanti Gianluca Scamacca.

Sul campo

«È un onore per me e la Juve essere presente in questa sala dinanzi a lei, un luogo che rappresenta insieme alla sua figura il cuore della nostra Repubblica», ha detto Max Allegri. L'allenatore bianconero ha poi presentato la sfida: «Juventus sfavorita? L'Atalanta vive un momento di grande euforia, noi dobbiamo essere bravi a giocare una partita da finale. Ci sentiamo in grado di giocare questa finale e abbiamo grande rispetto dell'Atalanta». poi ha aggiunto: «Le partite vanno vinte sul campo, per esperienza, la cosa che ho imparato è che il calcio ti si può rovesciare a favore o contro. Dobbiamo avere la convinzione di poter portare a casa il trofeo e metteremo tutto quello che abbiamo per portare a casa questa coppa. Per noi può essere l'ultima finale, non è detto che ciascuno di noi possa giocarne un'altra l'anno prossimo».

