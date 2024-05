Atalanta, il ritorno della Dea 

Cori, bandiere e striscioni, una festa dopo la nottata di festa tra Dublino e Bergamo. Circa un migliaio di tifosi ha atteso lo sbarco dell'Atalanta all'aeroporto di Orio al Serio, sistemato oltre al recinzione del fondo pista. I vincitori dell'Europa League sono atterrati alle 14.25 con un charter per salire poi sul pullman della società e rientrare nella sede di Zingonia dove altri circa mille tifosi hanno atteso i giocatori. A scendere per primo dalla scaletta dell'aereo, la coppa vinta in mano, è stato l'olandese De Roon, seguito da Gasperini. Prima di salire il bus arrivato sottobordo, il capitano dell'Atalanta ha alzato il trofeo e l'ha mostrato ai tanti tifosi oltre la recinzione, poi tutta la squadra si e' schierata fuori dal bus a ricevere l'applauso a distanza dei tifosi ricambiando con altri applausi alla gente.

Oggetto dei desideri

Applausi per tutti, soprattutto per il tecnico Gasperini e Lookman, l’eroe di Dublino. Venti in milioni in una sera. La tripletta nella finale di Europa League ha fatto schizzare, secondo molti addetti ai lavori, da 30 a 50 milioni il valore di mercato dell'ex oggetto misterioso del Lipsia, Ademola Lookman. Già, proprio lui, il ragazzo di Wandsworth, quartiere di Londra, che dopo l'under 21 inglese ha scelto la Nigeria ma era stato bocciato in Bundesliga da quel Julian Nagelsmann che ora allena la nazionale tedesca. «La sua dote principale è la prontezza sotto porta», ha di lui Gian Piero Gasperini dopo l'incredibile notte di Dublino, quella in cui molti si saranno pentiti di non aver visto quel che il tecnico Atalanta ha capito. «Devo ringraziarlo», ha risposto l'attaccante e protagonista assoluto della finale di mercoledì, «perché qui a Bergamo Gasperini mi ha mostrato un'altra via per giocare, mi ha dato un'altra prospettiva».

Allora quale occasione migliore di una finale europea contro un club tedesco, nello specifico i neocampioni del Bayer Leverkusen, per farsi rimpiangere da chi lavora nel calcio della Germania e per farsi ammirare da tutti gli altri? In primis quel Deco ora “eminenza grigia” del Barcellona che è rimasto particolarmente colpito dalle prodezze dell'eroe a sorpresa della finale di Dublino. Ora Lookman è uno dei primi nomi sulla lista dei possibili rinforzi “blaugrana”, assieme all'altro nerazzurro della Dea Ederson, appena “arruolato” anche dalla Seleçao, per il quale l'Atalanta ha già avuto alcune richieste alle quali ha risposto chiedendo 50 milioni. Anche Ederson è stato uno dei migliori in finale, ma visto ciò che ha fatto Lookman viene da pensare che ora anche l'anglo-nigeriano possa valere altrettanto. La sua è stata una tripletta super, per ripagare la fiducia di Gasperini con tre reti spettacolari nella fattura, in particolare le ultime due. Ma in realtà per capire chi sia Lookman basta leggere i suoi numeri stagionali, anche se in pochi avrebbero potuto scommettere che avrebbe segnato tre gol in finale: l'ultimo a riuscirci, nell'allora Coppa Uefa, era stato Jupp Heynckes con la maglia del Borussia Moenchengladbach, nel 1975 contro gli olandesi del Twente

