Atalanta, Fiorentina e Lazio: che corsa! 

Roma. Il Napoli si riprende la testa della classifica regolando la Roma con un gol dell’ex Lukaku in una gara senza troppe emozioni. Conte infligge il primo dispiacere al suo amico Ranieri, e per i giallorossi continua la via crucis, anche dopo l’esonero di Juric. Ma i partenopei continuano a sentire il fiato sul collo degli inseguitori. Atalanta e Fiorentina (sette vittorie di fila per entrambe in campionato) oltre alla Lazio (cinque vittorie) non si fermano più e restano a ruota dei campioni uscenti dell’Inter al secondo posto della classifica. È una marcia reale quella delle formazioni di Gasperini, Palladino e Baroni, scandite dai nitidi successi esterni con Parma e Como e da qualleo casalingo contro il Bologna per i biancocelesti.

Le inseguitrici

Retegui e Kean, coppia azzurra in grande forma per la gioia del ct Spalletti, trascinano al successo due team che si godono una classifica insperata, specchio di una serie A equilibrata e affascinante. Vittoria di squadra (Gigot e Zaccagni in rete) quella della Lazio nella partita serale.

Segnano il passo la Juve e soprattutto il Milan, dopo avere offerto una sonnacchiosa puntata di una delle sfide storiche del campionato. Continua l’andamento lento del Torino (un solo successo in nove gare) che si lascia imporre il pari dal Monza, affamato di punti e che è riuscito provvisoriamente a lasciare l’ultimo posto. Comincia con la beffa di un pari subito in chiusura l’avventura di Vieira, subentrato a sorpresa a Gilardino.

Emozioni e nostalgia al Maradona (oggi saranno quattro anni dalla sua scomparsa) prima dell’incontro: viene proiettato un video con uno splendido brano inedito di Pino Daniele del 2009. Ranieri comincia col 4-3-3 e la Roma soffre un po’ sulle fasce ma regge al centro con una condotta giudiziosa. Troppo solo Dovbyk alle prese con Buongiorno e Rrahmani mentre il Napoli tesse la sua trama. Il Napoli si giova di un Di Lorenzo, tornato ai livelli dello scudetto, della regia equilibrata di Lobokta e porta a casa il successo.

Rullo compressore

La Fiorentina è diventato un rullo compressore: sette vittorie di fila con un andamento autorevole e continuo, con reparti ben registrati e un’omogeneità di rendimento di tutta la rosa. A un passo c’è il record di otto, stabilito 64 anni fa dalla Viola di Carniglia e Hamrin, seconda alla fine alle spalle della Juve. Agevole la vittoria a Como grazie a una prodezza di Adli dalla distanza, con la complicità un po’goffa di Audero. Poi il Como ha qualche occasione ma De Gea fa buona guardia. Da squadra ormai esperta la Fiorentina chiude la gara con un tocco di Kean, ispirato da Sottil. Per l’azzurro, in stato di grazia, è il nono sigillo, il settimo in 4 gare.

All’Olimpico di Roma la Lazio vince 3-0, con pazienza. Il Bologna, in risalita di risultati nelle ultime giornate, perde Pobega al 35’ del primo tempo per doppio giallo, la Lazio attacca senza frenesia (e senza gli strappi di Tavares, infortunato) e trova il gol che sblocca la gara su angolo a 22’ dalla fine, con il difensore francese. L’uno-due che mette al tappeto la squadra di Italiano è firmato da Zaccagni, con un bel destro su azione personale supportato dal movimento di tutta la squadra. Chiude il conto Dele Bashiru nel recupero.

All’Olimpico granata c’è un punto a testa, che prolunga la crisi del Torino e che permette al Monza di respirare un po’. Atmosfera cupa per la contestazione al presidente Cairo, poi botta e risposta tra Masina e Djuric in pochi minuti per una gara con poche emozioni che certificano i problemi di involuzione dei granata di Vanoli, incoraggiato comunque dal pubblico.

