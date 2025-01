Atalanta e Juve lanciano lo sprint 

Due giornate, sei punti in palio alla fine della prima fase della Champions League. Iniziano stasera le partite decisive per la qualificazione agli ottavi (le prime otto) o agli spareggi (dal nono al 24° posto). Con il Bologna tagliato fuori, sono quattro le italiane che ambiscono al passaggio del turno. L’Inter (tra le sei squadre terze a 13 punti) e il Milan (12), in campo domani, sperano nel colpo grosso. Juve e Atalanta (a 11) cercano già oggi la rimonta nella serata in cui il Bologna (ore 21) ospita il Borussia Dortmund cercando una vittoria di prestigio (sarebbe la prima) auspicata anche dalle altre italiane.

A Bergamo

Comincia alle 18.45 al Gewiss Stadium l’Atalanta, ancora rammaricata per la sconfitta con il Napoli: «Nel calcio di oggi bisogna allenare o comunque possedere la capacità di chiudere subito una gara e concentrarsi sulla prossima», dice Gasperini che contro gli austriaci dello Sturm Graz che hanno perso cinque delle sei gare giocate, deve rinunciare all’infortunato Zaniolo. Ma la vittoria per la Dea è d’obbligo: «Dobbiamo stare attenti a non sottovalutare questa partita, dopo una serie di gare contro avversari molto prestigiosi», ammonisce il tecnico. «Vogliamo assolutamente centrare questa occasione di chiudere la qualificazione», conclude senza dare troppe indicazioni su chi giocherà.

A Brugge

Qualche problema in più potrebbe trovare alle 21 in Belgio la Juventus (11) contro il Club Brugge (10) che ha battuto Aston Villa e Sporting ma ha perso col Milan. Ma la squadra di Thiago Motta, che ha bastonato Manchester City e lo stesso Milan, sembra in grande progresso. «Il Bruges è un'ottima squadra, lo sappiamo, e siamo pronti a tutto: servirà una grande prestazione per arrivare al nostro obiettivo, che è la vittoria», conferma il tecnico. «e sono felice di avere tanta scelta». Recuperati McKennie, Yildiz e Conceiçao.

