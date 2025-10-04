Atalanta e Como, pareggio giusto   

Atalanta 1

Como 1

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi, Djimsiti, Hien, Ahanor, Zappacosta, Ederson (29' st Musah), Pasalic, Bernasconi, Samardzic (17' st Brescianini ), K. Sulemana (29' st Maldini); Lookman (28' st Krstovic). In panchina Rossi, Sportiello, Obric. All. Juric.

Como (4-2-3-1): Butez, Smolcic (41' st Posch), Ramon, Diego Carlos, Vojvoda (24' st Valle), Perrone, Da Cunha (44' st Kempf), Addai, Nico Paz, Baturina (24' st Caqueret), Douvikas (1' st Morata). in panchina Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Alberto Moreno, Bonsignori Goggi, Cerri. All. Guindos (Fabregas squalificato).

Arbitro: Zufferli di Udine.

Reti: nel pt 6' Samardzic, 19' Perrone.

Note: angoli 8-3 per l'Atalanta. Rec. 1’-4'. Ammoniti: Djimsiti, Diego Carlos, Smolcic, Addai.

Secondo pareggio consecutivo per Atalanta e Como. Al Gewiss botta e risposta nei primi venti minuti, a Samardzic risponde Perrone grazie a una carambola col palo su un liscio di Pasalic. E il Como in casa di un'Atalanta un po' stanca per la Champions ottiene il quarto risultato utile consecutivo grazie a una prova attenta. Ai padroni di casa, con Lookman schierato falso nove, è progressivamente venuta a mancare la brillantezza nelle conclusioni. Ederson al 6’ offre il passaggio di ritorno per Samardzic che spiazza il portiere. Al 19’ Perrone fa 1-1 con un pallonetto entrato grazie al palo interno. Succede poco altro, la squadra di Farbregas convince sempre di più, anche se Morata resta in ombra nell'unico tempo giocato. Per Juric «passi avanti» e qualche rimpianto.

