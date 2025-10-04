VaiOnline
Al Gewiss.
05 ottobre 2025 alle 00:22

Atalanta e Como, pareggio giusto   

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Atalanta 1

Como 1

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi, Djimsiti, Hien, Ahanor, Zappacosta, Ederson (29' st Musah), Pasalic, Bernasconi, Samardzic (17' st Brescianini ), K. Sulemana (29' st Maldini); Lookman (28' st Krstovic). In panchina Rossi, Sportiello, Obric. All. Juric.

Como (4-2-3-1): Butez, Smolcic (41' st Posch), Ramon, Diego Carlos, Vojvoda (24' st Valle), Perrone, Da Cunha (44' st Kempf), Addai, Nico Paz, Baturina (24' st Caqueret), Douvikas (1' st Morata). in panchina Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Alberto Moreno, Bonsignori Goggi, Cerri. All. Guindos (Fabregas squalificato).

Arbitro: Zufferli di Udine.

Reti: nel pt 6' Samardzic, 19' Perrone.

Note: angoli 8-3 per l'Atalanta. Rec. 1’-4'. Ammoniti: Djimsiti, Diego Carlos, Smolcic, Addai.

Secondo pareggio consecutivo per Atalanta e Como. Al Gewiss botta e risposta nei primi venti minuti, a Samardzic risponde Perrone grazie a una carambola col palo su un liscio di Pasalic. E il Como in casa di un'Atalanta un po' stanca per la Champions ottiene il quarto risultato utile consecutivo grazie a una prova attenta. Ai padroni di casa, con Lookman schierato falso nove, è progressivamente venuta a mancare la brillantezza nelle conclusioni. Ederson al 6’ offre il passaggio di ritorno per Samardzic che spiazza il portiere. Al 19’ Perrone fa 1-1 con un pallonetto entrato grazie al palo interno. Succede poco altro, la squadra di Farbregas convince sempre di più, anche se Morata resta in ombra nell'unico tempo giocato. Per Juric «passi avanti» e qualche rimpianto.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La crisi

Israele frena l’offensiva a Gaza Da domani negoziati in Egitto

Al tavolo Tel Aviv, Hamas e Stati Uniti: Trump in pressing sul piano 
La crisi

Liberi ventisei italiani, c’è anche Emanuela Pala

La giornalista sarda abbraccia i familiari nella notte a Fiumicino 
Il funerale

Abbraccio a Cinzia davanti al suo mare

«Chiediamo giustizia per lei e conversione per il carnefice» 
Caterina De Roberto
Ignazio Atzori: l’accordo integrativo dà più soldi ma non interviene sui problemi strutturali

Sindaco e dottore per scelta: «A 75 anni rimetto il camice»

A Portoscuso più di 500 pazienti erano rimasti senza assistenza 
Stefania Piredda
Regione

«Nella Finanziaria più fondi per welfare e sanità pubblica»

L’appello di sindacati ed enti locali in vista della manovra per il 2026 