Atalanta devastante, asfalta il Frosinone 

Atalanta 5

Frosinone 0

Atalanta (3-4-2-1) : Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolašinac (9' st Hien); Holm, Éderson (36' st Pasalic), De Roon, Ruggeri (9' st Zappacosta); Koopmeiners, De Ketelaere (18' st Miranchuk); Scamacca (17' st Muriel). In panchina Musso, Rossi, Palomino, Bakker, Zortea, Adopo, Touré. Allenatore Gasperini.

Frosinone (4-3-2-1) : Turati; Lirola (1' st Ghedjemis), Bonifazi, Okoli, Lusuardi (1' st Romagnoli); Mazzitelli (30' st Bourabia), Barrenechea, Brescianini; Soulé (39' st Ibrahimovic), Harroui (1' st Gelli); Cheddira. In panchina Cerofolini, Palmisani, Reinier, Garritano, Caso, Kvernadze, Kaio Jorge. Allenatore Di Francesco.

Arbitro : Prontera di Bologna.

Reti : nel pt 8' rig. Koopmeiners, 13' Ederson, 14' De Ketelaere; nel st 38' Zappacosta, 45' Holm.

Bergamo. La fame di Champions dell'Atalanta ha la meglio sulla volontà di riscatto di un rimaneggiato Frosinone, un punto nelle ultime 7 partite e 5 ko di fila. Bergamaschi superiori nel posticipo della ventesima giornata e, ora, a meno 1 dal quarto posto e dalla Fiorentina insieme alla Lazio. Entro il quarto d'ora, partita virtualmente chiusa a Bergamo grazie a Koopmeiners su rigore, Ederson e De Ketelaere che stendono la squadra di Di Francesco, virtualmente incapace di reagire se non in sporadiche occasioni, un paio dopo l'intervallo. Chiudono Zappacosta e Holm nel finale per un 5-0 eloquente.

Strada subito spianata per i nerazzurri grazie a Holm che prende la linea di fondo a Lusuardi provocandone il contatto falloso: dal dischetto Koopmeiners spiazza Turati. In rapida successione, Ruggeri imbecca il taglio di Ederson davanti all'area piccola. Quindi il recupero alto di Scamacca, rifinito dallo stesso brasiliano e da De Roon, libera De Ketelaere al sinistro che sbatte sotto la traversa infilandosi in porta. Nella ripresa Di Francesco passa a tre. Sfida addormentata. Dopo la mezzora Zappacosta, liberato centralmente dall'uno contro uno vinto da Muriel su Romagnoli, conclude a lato. Raddrizzerà la mira da dentro l'area per trasformare nel 4-0 nell'angolino il passaggio di Pasalic, sostituto di Ederson, dopo la chance sprecata da Ghedjemis, fermato da Carnesecchi sul filtrante di Cheddira. Prima del recupero Holm prende il palo alto di testa sull'ultimo corner infilando da zero metri.

