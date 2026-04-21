Atalanta contro Lazio è anche Palladino contro Sarri 

Tutto in una sera: la semifinale di ritorno della Coppa Italia prevista oggi a Bergamo (fischio di inizio alle 21) può rappresentare il confine tra il sogno di alzare un trofeo al cielo e l’incubo di una stagione anonima. Una davanti all’altra, dopo il 2-2 della gara di andata, l’Atalanta di Palladino, in ripresa dopo un periodo opaco, e la Lazio di Sarri, che solo conquistando il trofeo potrebbe giocare in Europa il prossimo anno (in campionato è nona a quota 47 punti e a -11 da Roma e Como).

Qui nerazzurri

Per il tecnico bergamasco, che lunedì affronterà il Cagliari alle 18,30 in campionato, quella di stesare è «la partita». Cioè il match più importante, da giocare come fosse l’ultimo. Arriva «a un mese dalla fine della stagione», quindi «dobbiamo essere orgogliosi di poterla disputare» perché «può spostare i giudizi su tutta una stagione». Palladino confida nel tifo per vincere dopo il pareggio dell’andata e accedere alla finale. «Giochiamo davanti al nostro pubblico, che ci ha dato un abbraccio allo stadio domenica, molti miei giocatori hanno voglia di rivalsa perché magari hanno giocato tutte e tre le finali perse».

In ogni caso «è la sfida più importante della mia carriera, la sento di più perché viene dopo una rincorsa molto bella. La Lazio col Napoli ha giocato la migliore partita dell’anno», ha vinto 2-0 al Maradona, «e ha un ottimo allenatore come Sarri. Rispetto all’andata è come fossero due competizioni diverse: la Lazio ha recuperato tanti giocatori importanti e noi lo stesso, tranne Hien».

Infine, sul piano gara: «È come se fosse una partita secca, sperando di non dover arrivare ai rigori anche se in allenamento ne abbiamo tirati in sequenza. Conta la voglia di vincere, la mentalità. Due vittorie e saremmo in Europa League. Ma proveremo ad arrivare in Europa anche dal campionato».

Riguardo i giocatori, «sono tutti a disposizione». Anche Scalvini, Kolasinac e De Ketelaere, sostituiti contro la Roma. «Vedremo chi sta meglio e chi meno. Scamacca e Krstovic sono centravanti forti, insieme hanno fatto una ventina di gol e bisogna dar loro grande merito».

Qui biancocelesti

Per il tecnico biancoceleste però non è la gara che «vale una stagione, non si può valutare tutto con un match. Stiamo parlando di una manifestazione che dura 5 partite, mi piacerebbe arrivare in fondo ma non mi farà cambiare idea sulla stagione», le sue parole. Un modo per allentare la tensione e, al tempo stesso, spronare i propri giocatori all’impresa, nella convinzione che questo gruppo «può fare di più». Nonostante la cautela però Zaccagni, il capitano, sottolinea come sarà «una partita fondamentale per noi e la nostra gente: la giocheremo al massimo».

A spingere ulteriormente i giocatori hanno pensato i mille tifosi che hanno seguito l’allenamento a porte aperte voluto dalla società. Hanno intonato cori per il tecnico e incitato la squadra e oggi hanno intenzione di allestire un maxischermo a Tor di Quinto per permettere a tutti di seguire il match. «È stata una bella mattinata per noi, ci fa piacere perché c’erano tanti bambini. Ora ci piacerebbe ritrovarli allo stadio perché sono stati mesi difficili», ha ammesso Sarri, che per la sfida avrà a disposizione quasi l’intera rosa esclusi Provedel, Furlanetto e Rovella, con Marusic, Gila e Maldini pronti a entrare.

Perché, anche se non è da una partita che si giudica una stagione, Sarri e la Lazio hanno l’intenzione di conquistare una finale che, in una stagione più complicata che mai, avrebbe il sapore dell’impresa.

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