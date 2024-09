Atalanta-Como rinviata per pioggia a questa sera 

Bergamo. La delusione negli occhi dei tanti tifosi che hanno lasciato lo inzuppati. Bergamo, ore 21.43. Alla fine l'arbitro Paride Tremolada, al terzo sopralluogo personale e al quarto dei capitani delle due squadre, Marten de Roon e Patrick Cutrone, ha deciso l'inevitabile: Atalanta-Como non si può giocare e si rinvia alle 20.45 di oggi. Il posticipo della quinta giornata di Serie A, del resto, era parso a rischio fin dalla bomba d'acqua che alle 19 ha investito Bergamo e la zona del Gewiss Stadium, dove tra l'altro lo scorso 9 settembre erano esondati i torrenti Morla e Tremana provocando danni per decine di milioni di euro.

L’illusione

In un primo momento, dopo i mancati rimbalzi del pallone poco prima dell'orario previsto delle 20.45, senza che il direttore di gara avesse presenziato al primo confronto tra i due capitani, la pioggia pareva essere leggermente diminuita d'intensità, tanto da aver suggerito il calcio d'inizio posticipato alle 21.30. Dopo il riscaldamento delle due squadre e un secondo sopralluogo presente Tremolada, però, le pozzanghere sul campo erano di nuovo aumentate, nonostante gli sforzi degli addetti alla manutenzione del manto erboso.

La situazione

Il Como arrivava all'appuntamento con due soli punti all'attivo come il Cagliari, l'Atalanta invece sull'onda lunga del prestigioso esordio stagionale in Champions League di giovedì scorso con l'Arsenal. Per i nerazzurri, la terza sfida consecutiva in casa dopo aver vinto 3-2 la Fiorentina due domeniche fa. Cesc Fabregas era pronto a sfidare Gian Piero Gasperini proponendo il solito 4-2-3-1 o 4-4-1-1 con Paz dietro l'unica punta Cutrone e Strefezza e Fadera sulle fasce alte; i bergamaschi, invece, sarebbero partiti con Hien e Lookman in panchina, Kossounou all'esordio assoluto in nerazzurro nella difesa a tre e Pasalic dietro la coppia d'attacco De Ketelaere-Retegui. Tutto rinviato di 24 ore esatte, col meteo, in realtà in allerta arancione già da domenica, che dovrebbe concedere una tregua stasera.

