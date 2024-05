Atalanta, bella come una Dea 

Atalanta 3

Bayer leverkusen 0

Atalanta (3-4-2-1) : Musso, Dijmsiti, Hien, Kolasinac (1' st Scalvini), Zappacosta (39' st Hateboer), Ederson, Koopmeiners, Ruggeri (46' st Toloi), De Ketelaere (12' st Pasalic), Scamacca (39' st Toure), Lookman. In panchina Carnesecchi, Rossi, Holm, De Roon, Bakker, Adopo, Miranchuk. All. Gasperini.

Bayer Leverkusen (3-4-3) : Kovar, Stanisic (1' st Boniface), Tah, Tapsoba, Frimpong (36’ st Tella), Palacios (23' st Andrich), Xhaka, Hincapie, Wirtz (36' st 14 Schick), Grimaldo (23' st Hlozek), Adli. In panchina Hradecky, Lomb, Kossounou, Hofmann, Borja Iglesias, Arthur, Puerta. All. Xabi Alonso.

Arbitro : Covacs (Rom).

Reti : 12' pt, 26' pt e 31' st Lookman.

Dublino. La Dea d'Europa. Per una notte il cielo d'Irlanda si tinge di nero-blu, i colori dell'Atalanta che surclassa contro pronostico i campioni di Germania del Bayer Leverkusen - 51 partite in stagione senza mai perdere, fino a ieri sera - e si aggiudica l'Europa League, primo, storico trofeo internazionale della sua storia. Protagonista assoluto della finale di Dublino, Ademola Lookman: la sua tripletta manda in paradiso i nerazzurri, superiori in ogni duello, e in ogni zona del campo, contro i tedeschi, reduci da una striscia record di partite senza sconfitte.

La vittoria del Gasp

Il 3-0 consacra la squadra di Gasperini come squadra più “europea” per intensità e mentalità - dopo l'impresa dell'eliminazione del Liverpool - e apre all'Italia la possibilità di una sesta squadra in Champions (la Roma, ma solo se in campionato l'Atalanta arriverà quinta). Nella notte magica di Dublino, paga, dunque, l'azzardo di Gian Piero Gasperini che di fronte alla corazzata Bayer, dominatrice della Bundesliga, decide di ribellarsi al ruolo di vittima sacrificale, proponendo una formazione iper-offensiva. L'ennesima intuizione vincente del tecnico di Grugliasco, che diventa così - grazie a questa vittoria, la n. 200 sulla panchina atalantina - il più maturo allenatore a vincere una coppa Uefa. Il modo migliore per togliersi di dosso quell'etichetta di “zero titoli” affibbiatagli dai suoi detrattori. E anche per chiudere con il botto - qualora le voci di un suo prossimo addio si rivelassero vere - il suo ciclo d'oro a Bergamo.

Il protagonista

Proprio per far posto al 27enne nazionale nigeriano, Gasp retrocede Teun Koopmeiners sulla linea di centrocampo, schierando un tridente offensivo, completato da Gianluca Scamacca e Charles De Ketelaere. E il predominio dei suoi soprattutto nella prima frazione gli dà ragione. Non solo davanti, ma anche in difesa, dove Isak Hien cancella Amine Adli e soprattutto Berat Djimsiti, capitano di serata per l'assenza di Marten de Roon, annulla il temutissimo Florian Wirtz. La prima frazione è così un monologo atalantino, per la gioia delirante dei suoi ottomila tifosi, giunti a Dublino, anche tramite scali improbabili (da Tallinn a Tenerife), per l'appuntamento con la storia, la prima finale europea in 117 anni di storia. Il resto lo fa Lookman coin tre gol (di rapina il primo al 12’, delizioso con tunnel e tiro a giro il secondo al 26, di rabbia l’ultimo nella ripresa) che lo consacrano come uomo-simbolo di una serata indimenticabile. Una serata che, tra cori e bandiere, a Dublino e Bergamo è diventata un’interminabile notte nero-blù. È la prima vittoria italiana di sempre in Europa League e arriva da una squadra di provincia. Una squadra modello.

