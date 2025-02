Atalanta beffata dall’arbitro 

Brugge 2

Atalanta 1

Brugge (4-2-3-1) : Mignolet; Seys, Ordonez, Mechele, De Cuyper; Jashari, Onyedika; Talbi (41’ st Siquet), Vanaken, Tzolis (25’ st Nilsson); Jutglà (41’ st Vetlesen). In panchina Jackers, Romero, Nielsen, Spileers, Sabbe. Allenatore Hayen.

Atalanta (3-4-1-2) : Rui Patricio; Posch (25’ st Toloi), Hien, Djimsiti; Bellanova (17’ st Cuadrado), De Roon, Ederson, Zappacosta (41’ st Palestra); Pasalic (17’ st Samardzic), De Ketelaere, Retegui (25’ st Brescianini). In panchina Carnesecchi, Rossi, Sulemana, Cassa, Vlahovic, Del Lungo. Allenatore Gasperini.

Arbitro : Meler (Turchia).

Reti : pt 15’ Jutglà, 41’ Pasalic; st 49’ (r) Nilsson.

Note : ammoniti Hien, Cuadrado.

Brugge. Si dice che la paura fa novanta: in questo caso fa 94, cioè il minuto in cui l’arbitro Meler fischia un rigore inesistente per il Brugge (il giocatore di casa Nilsson contende un pallone a Hien, che lo sfiora al volto con una mano: abbastanza da farlo stramazzare a terra) e condanna al ko l’Atalanta nella gara di andata degli spareggi per accedere agli ottavi di finale della Champions League. Decisione non gradita dai nerazzurri, che protestano rabbiosamente. Il tecnico Gasperini esce dal campo prima del fischio finale, arrivato 3’ dopo, mandando palesemente a quel paese il direttore di gara.

L’approccio

Al ritorno a Bergamo il 18 febbraio servirà comunque un approccio diverso e una gara migliore per la Dea, messa alle corde a lungo ieri dalla squadra belga. Sarà necessario vincere con due reti di scarto: possibilità nelle corde della formazione nerazzurra, che però ieri sera ha avuto un avvio complicato. Troppi errori in uscita e troppo sazio lasciato ai rivali, che infatti passano con con Jutglà al 15’. Col tempo però il Brugge cala e al 41’ Pasalic pareggia con un colpo di testa sul cross di Zappacosta.

La ripresa

Il secondo tempo comincia come il primo, con i padroni di casa più incisivi, ma è l’Atalanta a sfiorare il raddoppio con Zappacosta di testa prima e Samardzic di sinistro poi (quest’ultimo tiro è fuori bersaglio). Ci prova anche l’ex De Ketelaere, poi la gara sembra avviata verso il pari. Ma arriva il rigore. Inesistente. «Arbitro arrogante», il commento dello stesso De Ketelaere, «ero lontano ma ho visto che non parlava e dava gialli a tutti. Appena ho visto l’immagine del rigore ho pensato che nessuno direbbe che lo fosse. Hien era davanti. Fa male perdere così, non è giusto».

