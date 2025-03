Atalanta, assalto all’Inter 

Ora o mai più. Se oggi l’Atalanta di Gasperini battesse in casa l’Inter la raggiungerebbe e, male andando, sarebbe secondo nel caso il Napoli vincesse a Venezia (si gioca alle 12,30). Ma sono in programma anche due partite fondamentali per il quarto posto: Bologna-Lazio alle 15 e Fiorentina-Juventus alle 18 (la gara è stata confermata ieri dalla sindaca del capoluogo toscano).

Il big match

Tutti gli occhi sono puntati su Bergamo, dove i nerazzurri di Gasperini alle 20,45 proveranno a vendicare lo 0-4 dell’andata e a raggiungere a quota 61 la squadra di Inzaghi. Il tecnico Gasperini ha il centravanti Retegui che, autore di 22 gol in Serie A, assieme a Lookman e De Ketelaere sfiderà la coppia Lautaro-Thuram. A centrocampo la sfida tra Ederson e De Roon da una parte e Barella e Calhanoglu dall’altra. «La gara d’andata era una delle prime stagionali, il mercato era aperto e l’Atalanta era in emergenza», il commento del tecnico interista, «questa sarà una partita completamente diversa, la posta il palio è alta. Siamo squadre molto offensive con i migliori attacchi, bisognerà essere bravi e pronti. Serviranno corsa, aggressività e determinazione». Per il dg bergamasco Umberto Marino «la squadra è pronta a dare il massimo e a onorare al meglio questo big-match».

A pranzo

Le due squadre conosceranno già il risultato del Napoli, che alle 12,30 affronterà il Venezia in laguna. Occasione ghiotta per la squadra di Conte per salire almeno momentaneamente in vetta. «Ma tutte le partite in Serie A hanno insidie», così il tecnico partenopeo, «pensiamo a noi stessi, senza farci condizionare da quel che accade intorno. Il Venezia è in salute, cerca la salvezza. Nell’ultimo terzo del campionato tutte le partite sono difficili, si sente la pressione. Si può anche perdere, ma solo se gli avversari sono stati più bravi».

A Firenze

Alle 18 la Juventus cerca di ripartire dopo la scoppola casalinga con l’Atalanta (0-4). Ma i match con la Fiorentina non sono mai banali e il tecnico bianconero è in bilico. «È normale ed è giusto che un allenatore venga messo in discussione», ha detto Motta, «succede fin da quando firmi un contratto». Però «sento la totale fiducia della società e mi ha fatto piacere la vicinanza della proprietà. La priorità però non è il mio futuro ma fare una grande gara».

Quarto posto

Difficile il pronostico tra il Bologna di Italiano, che marcia ai ritmi di quello di Thiago Motta, e la Lazio di Baroni, ai quarti di Europa League. Chi vince può ambire al quarto posto. Il via alle 15.

RIPRODUZIONE RISERVATA