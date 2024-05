Atalanta a un passo dalla storia 

L’appuntamento con la storia è stasera a Dublino. Ancora poche ore e l’Atalanta (alle 21, diretta su Rai1 e Sky) giocherà il match più importante dei suoi 117 anni di vita: la finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, capace in questa stagione di vincere per la prima volta il titolo in Bundesliga e di battere il record di imbattibilità (51 partite). Il successo proietterebbe i bergamaschi in un’altra dimensione. «Non possiamo che essere felici del percorso e speranzosi di chiudere nel modo migliore», ha detto il suo condottiero, Gian Piero Gasperini, che sarebbe il tecnico più anziano a far suo il trofeo, «abbiamo la sensazione che tanti in Italia tiferanno per noi non solo per proprio tornaconto, ma anche perché rappresentiamo il Paese. È una motivazione in più».

La Champions

L’allenatore si riferisce alla possibilità, conquistando la coppa, di aprire un posto in più per un’italiana in Champions, ma la Dea dovrebbe finire sesta in campionato e al momento pare poco probabile. In ogni caso l’obiettivo è dare una gioia alla società e alla città. Non sarà facile, i neo campioni di Germania sembra non riescano a perdere neanche quando sembra fatta (per un paio di volte hanno recuperato due reti di svantaggio a ridosso del novantesimo), e tuttavia c’è sempre una prima volta. Gasperini spera arrivi oggi. «Noi abbiamo fatto un percorso veramente buono, con tante partite di livello contro squadre forti», ha detto l’allenatore, «questo ci ha dato tanta consapevolezza». Certo la partita di stasera è diversa, ma «abbiamo giocato tante partite importanti, da dentro o fuori. Alcune non sono andate bene, tante altre sì. Siamo abituati, anche se spesso quando non arriva il trofeo si dice che non si ha esperienza». In questa stagione «abbiamo fatto un percorso veramente buono, con tante gare di livello contro squadre forti. Loro sono forti, capaci di variare. Ma anche noi abbiamo capacità di stare in campo e creare problemi».

Il futuro

Mancherà De Roon, infortunatosi nella finale di Coppa Italia a Roma con la Juventus, tornano disponibili Kolasinac e Holm. Ci saranno Lookman, De Ketelaere e Scamacca, che «negli ultimi mesi ha avuto un’evoluzione notevole, non solo in termini di gol. Il reparto d’attacco è al completo». Il tecnico potrebbe essere al passo di addio, e quale occasione migliore dopo una vittoria storica? «Il momento propizio per lasciare non lo sai fin quando non ci arrivi», ha sottolineato, «si dice sia quando vinci perché non cali nella considerazione. Però noi non pensiamo mai a quando lasciare, viviamo di presente più che di futuro». La squadra sarà seguita da 8mila tifosi.

I tedeschi

«Sarà una partita intensa, contro un avversario forte, con idee chiare e un allenatore che è con loro da molto tempo, con giocatori che sono insieme da anni e si conoscono bene», il parere di Xabi Alonso, «giocheremo mettendo in campo le nostre idee, il nostro gioco e il nostro entusiasmo per vincere. Penso che vinceremo. Riuscire a conquistare un titolo europeo dopo tanti anni», l’ultimo fu la Coppa Uefa nel 1988, «sarebbe davvero storico».

La formazione

Atalanta (3-4-1-2) : Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca. Allenatore Gasperini.

