Atalanta a Lisbona contro lo Sporting  Fiorentina al Franchi col Ferencváros  

Oggi tocca a Europa e Conference League, quindi ad Atalanta e Fiorentina. I bergamaschi sono impegnati in un match difficile in Portogallo sul campo dello Sporting Lisbona dalle 18,45: entra,be le formazioni sono in vetta con 3 punti.

In Conference i viola dopo il 2-2 dell’esordio a Genk scenderanno in campo al Franchi contro il Ferencváros (ore 21), allenato dall’ex interista Dejan Stankovic e in testa al girone: vincere significherebbe scavalcare gli ungheresi. «Una partita insidiosa ma vogliamo sfruttare il momento e il fattore campo e quindi prenderci i tre punti», ha detto il tecnico Italiano. In dubbio Biraghi dolorante alla caviglia, in porta toccherà a Christensen.

