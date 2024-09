Asusa, nell’area verde una grande scacchiera e giochi per i bambini 

Sono appena cominciati ad Isili i lavori di sistemazione del parco di Asusa, polmone verde del paese. Il Comune investirà su questo progetto 80mila euro grazie a due finanziamenti, uno regionale di 50mila e uno statale di 30mila. Il cantiere ha come obiettivo la manutenzione e il miglioramento del parco cittadino. Si interverrà sull’area bambini dove sono presenti molti giochi alcuni dei quali, i più vecchi, verranno rimossi e sostituiti, inoltre sarà sistemata la pavimentazione antitrauma ormai consumata e dunque pericolosa.

Due importanti novità: la realizzazione di una grande scacchiera, che permetterà ai tanti appassionati di scacchi presenti in paese di cimentarsi, ed il gioco della "campana". Sotto la parte alberata verrà realizzata un'area fitness con vari attrezzi e si interverrà inoltre sull'illuminazione.

«Il parco Asusa», ha detto il sindaco Luca Pilia, «rappresenta un'importante area di ritrovo per i cittadini: con questo intervento riusciremo a garantire una migliore fruibilità soprattutto per i bambini e per i ragazzi, e maggiori servizi alla numerosa utenza che ogni giorno frequenta il parco. I primi lavori già in corso hanno riguardato la zona del parco dove sono presenti un piccolo laghetto, un piccolo percorso d’acqua e gli zampilli. Qui, grazie al finanziamento statale, sono stati già posizionati due gazebo con panche e tavoli, questo per favorire i momenti di aggregazione e renderli così utili anche come punto di ristoro». (s. g.)

