Asunis: «Prima del semaforo sarebbero utili i dissuasori» 

Quel senso unico non è mai andato giù. Già dal 2020, quando fu istituito, in piena emergenza pandemica, fece storcere il naso a mezza città e forse qualcosa di più. Assieme a quel cordolo tra le due corsie (quella riservata ai mezzi pubblici e quella in direzione Quartu-Cagliari) che non perdona errori di interpretazione, neppure al guidatore più esperto. «Ma non so fino a che punto siano queste le cause della tragedia», dice Gabriele Asunis, urbanista, in passato assessore regionale nella Giunta di centrodestra guidata da Ugo Cappellacci.

Sotto l’asse mediano la tragedia è ancora fresca, come i fiori deposti a bordo strada in memoria delle quattro giovani vite spezzate così, all’improvviso, nelle prime ore di una domenica di settembre che sarebbe dovuta essere gioiosa.

Asunis, per molti anni a capo dell’Urbanistica sarda, segnala alcuni aspetti utili alla riflessione: «In quell’incrocio c’è il semaforo, la segnaletica è indicata correttamente. Parliamo di un tratto di strada urbano e, se si rispettano i limiti di velocità, il rischio di incorrere in un incidente si riduce in modo drastico», segnala l’urbanista. «Se c’è un semaforo, la segnaletica rileva in precedenza la presenza di una deviazione». Servono modifiche viarie? «Partendo dal presupposto che c'è chi supera i limiti di velocità, magari sarebbe utile sistemare un dissuasore prima del semaforo, delle bande che generano rumore o un piccolo dosso, che allertano e fanno decelerare».

