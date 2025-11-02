VaiOnline
Desulo.
03 novembre 2025 alle 00:08

Asuai fa il pieno di turisti  

La Montagna Produce: tutto esaurito nelle strutture ricettive 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Una trentaquattresima edizione da tutto esaurito quella de “La Montagna Produce” a Desulo, con le vie del paese invase da migliaia di visitatori provenienti da tutta l’isola e non solo.

A caratterizzare la vetrina, organizzata da Comune e Pro Loco, una grande offerta fra prodotti enogastronomici, artigianato, mostre, convegni e spettacoli che hanno offerto ai visitatori un ampio programma di iniziative.

Il rione Asuai

Cuore della manifestazione il centro storico di Asuai, fino alla centralissime “Praccia ‘e Garage” e via La Marmora, invase dai visitatori fino a tarda notte. Ad aprire il weekend la premiazione dei vincitori del Premio letterario Montanaru, seguito dal convegno di ieri, “Desulo: devozione, arte, storia, cultura” alla presenza della presidente della Regione Alessandra Todde. Nella strada principale, poi, il successo delle sfilate dei gruppi folk, bande musicali e maschere tradizionali.

Musica e arte

Due i palchi allestiti al centro del paese per il festival “Desulo in Festa”, condotto da Giuliano Marongiu, che ha visto alternarsi le migliori espressioni del folklore regionale. Valorizzato anche il patrimonio delle dimore storiche, come “Villa Contu” e altre case, divenuti sede di laboratori artistici: «La Montagna Produce si conferma uno degli appuntamenti più importanti dell’isola. – dichiara, soddisfatto il sindaco Gian Cristian Melis – ringrazio tutti coloro che si sono spesi per la buona riuscita della manifestazione, Pro Loco, i cittadini, artigiani e i visitatori che ancora una volta hanno premiato la comunità desulese». Per la presidente della Pro Loco Alessandra Peddio: «Il successo della “Montagna Produce” è il lavoro di una comunità che conosce il valore e la sincerità di chi la sa apprezzare».

Tutto esaurito

Soddisfatti anche gli albergatori: «La manifestazione è andata oltre ogni aspettativa, con i posti letto sold out e pasti serviti fino a tarda notte, in un clima di grande ospitalità – commentano Franca Floris della Locanda, Bastiano Frongia de Is Cubas e Gianni Casula dell’Hotel Gennargentu». Che i turisti fossero tanti lo dimostrano le lunghe file e qualche mugugno sulla strada del rientro.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Silanus.

«Pronti a scendere in piazza»

Francesco Oggianu
Il caso

Ghiglia diffida, Report va avanti

Puntata sul componente del Garante: andò da FdI prima di multare il programma 
I nuovi fronti

A Porto Rico il test dello sbarco Usa

Ma Mosca è pronta a dare missili al Venezuela. E Trump minaccia anche la Nigeria 
Il caso.

Dopo gli scontri divampa la polemica

Il centrodestra contro Zedda: «Prenda le distanze». Lui replica: «Liberi di manifestare» 