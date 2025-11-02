Asuai fa il pieno di turisti  

Una trentaquattresima edizione da tutto esaurito quella de “La Montagna Produce” a Desulo, con le vie del paese invase da migliaia di visitatori provenienti da tutta l’isola e non solo.

A caratterizzare la vetrina, organizzata da Comune e Pro Loco, una grande offerta fra prodotti enogastronomici, artigianato, mostre, convegni e spettacoli che hanno offerto ai visitatori un ampio programma di iniziative.

Il rione Asuai

Cuore della manifestazione il centro storico di Asuai, fino alla centralissime “Praccia ‘e Garage” e via La Marmora, invase dai visitatori fino a tarda notte. Ad aprire il weekend la premiazione dei vincitori del Premio letterario Montanaru, seguito dal convegno di ieri, “Desulo: devozione, arte, storia, cultura” alla presenza della presidente della Regione Alessandra Todde. Nella strada principale, poi, il successo delle sfilate dei gruppi folk, bande musicali e maschere tradizionali.

Musica e arte

Due i palchi allestiti al centro del paese per il festival “Desulo in Festa”, condotto da Giuliano Marongiu, che ha visto alternarsi le migliori espressioni del folklore regionale. Valorizzato anche il patrimonio delle dimore storiche, come “Villa Contu” e altre case, divenuti sede di laboratori artistici: «La Montagna Produce si conferma uno degli appuntamenti più importanti dell’isola. – dichiara, soddisfatto il sindaco Gian Cristian Melis – ringrazio tutti coloro che si sono spesi per la buona riuscita della manifestazione, Pro Loco, i cittadini, artigiani e i visitatori che ancora una volta hanno premiato la comunità desulese». Per la presidente della Pro Loco Alessandra Peddio: «Il successo della “Montagna Produce” è il lavoro di una comunità che conosce il valore e la sincerità di chi la sa apprezzare».

Tutto esaurito

Soddisfatti anche gli albergatori: «La manifestazione è andata oltre ogni aspettativa, con i posti letto sold out e pasti serviti fino a tarda notte, in un clima di grande ospitalità – commentano Franca Floris della Locanda, Bastiano Frongia de Is Cubas e Gianni Casula dell’Hotel Gennargentu». Che i turisti fossero tanti lo dimostrano le lunghe file e qualche mugugno sulla strada del rientro.

