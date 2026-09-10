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11 settembre 2026 alle 00:18

Astros de Iloi, nel parco archeologico a guardare le stelle 

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Il parco archeologico di Iloi si prepara a vivere una notte speciale dedicata alla contemplazione del cielo e alla valorizzazione del patrimonio locale. L’associazione archeologica Iloi invita per domani soci, cittadini e appassionati all’appuntamento “Astros de Iloi”, un evento che unisce divulgazione scientifica, osservazione astronomica e musica in uno dei luoghi più suggestivi del Guilcer. La serata inizierà alle 20.30 con l’intervento dell’astronoma Claudia Porcu, che guiderà il pubblico nel viaggio “Il cielo delle meraviglie. Storia, miti e leggende celesti”, un percorso tra scienza e narrazione per scoprire i segreti della notte. A seguire, insieme a Claudia Porcu e Giuseppe Putzolu (S’Arabu), i partecipanti potranno osservare al telescopio Venere e Saturno e imparare a riconoscere le principali costellazioni grazie all’uso di puntatori laser. Dopo la parte astronomica, spazio alla convivialità con la musica curata da Giampiero Ena. Gli organizzatori consigliano di portare una stuoia e una torcia. Durante l’evento sarà attivo un chiosco ristoro. L’ingresso è a offerta libera. Per informazioni è possibile contattare l’associazione al 3770866741 o la presidenza al 3483586389. ( s. c. )

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