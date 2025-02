Astrid Meloni, moglie del “Gattopardo” 

Tra carrozze, cavalli, palazzi storici, soldati con giubbe garibaldine, balli, abiti che frusciano impreziositi da scollature e ricami alla greca in fondo alla gonna, candelabri, composizioni trionfali di fiori, timballi sui tavoli, dolcetti e frutta, un vero e proprio viaggio nel tempo. A 60 anni dalla fortunatissima trasposizione cinematografica diretta da Luchino Visconti, premiata a Cannes con la Palma d'oro, torna a rivivere sullo schermo il capolavoro di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Le vie di Palermo e le ville di Bagheria e i primi piani intensi di Kim Rossi Stuart nei panni di Don Fabrizio, di Saul Nanni (Tancredi), di Deva Cassel (Angelica), di Benedetta Porcaroli (Concetta) e dell’attrice sassarese Astrid Meloni che diventa Maria Stella di Salina, l’austera moglie del principe Fabrizio, ruolo che nel film di Luchino Visconti fu di Rina Morelli: c’è tutto questo nell’anticipazione de “Il Gattopardo”, la serie in 6 puntate girata in Italia che il 5 marzo sbarca su Netflix. Gli episodi, scritti da Richard Warlow e Benji Walters, sono diretti da Tom Shankland, Giuseppe Capotondi (episodio 4) e Laura Luchetti (episodio 5).

I protagonisti

Kim Rossi Stuart dice: «Quando ho letto la sceneggiatura mi sono subito scontrato con quest'immagine di don Fabrizio, un uomo pesante e forte, io invece mi percepisco fragile e insicuro. Ho pensato si trattasse di un triplo salto mortale. Poi ho letto il libro per la prima volta e mi sono avvicinato al mondo intellettuale del principe di Salina. Sono andato prima sul pratico e ho chiesto a Tom il regista se mi dovessi ingrossare un po’, mettere muscoli o ciccia. Poi abbiamo lavorato sulla voce, e ho trovato un tono profondo che mi è rimasto» e, aggiunge, «c’è qualcosa in questo personaggio, in quello che lui vive, che mi ha emotivamente trascinato. La scena del ballo del sesto episodio è stata molto emozionante per me». Racconta Benedetta Porcaroli: «Nel romanzo il personaggio di Concetta non ha davvero uno sviluppo, ho lavorato per trovarne le sfumature, è l’unica che si contrappone al padre e che cerca di instaurare un dialogo con lui. Per poterlo amare ha bisogno di ucciderlo in qualche modo. Una rivoluzionaria». Deva Cassel è la figlia di Vincent Cassel e Monica Bellucci: «Angelica è un personaggio con tanti strati, viene da un passato umile che avuto un'educazione per entrare in questa cerchia nobiliare, prova in ogni modo a entrare in questo mondo. Ha una sensibilità che nasconde per paura che qualcuno gliela rompa». E Saul Nanni: «Tancredi rappresenta lo scoppio della vita, un ragazzo che doveva trovare il suo posto nel mondo. Un onore avere l'opportunità di interpretare un personaggio così iconico».

La principessa

Maria Stella di Salina «è una donna salda», racconta Astrid Meloni, 42 anni, sassarese, una laurea in Psicologia Clinica all'Università La Sapienza di Roma, un diploma in recitazione al Centro sperimentale di cinematografia. In televisione l’abbiamo già vista nel 2011 vestire i panni di Simonetta Cesaroni nel film “Il delitto di via Poma” di Roberto Faenza. Dal 2012 al 2014 è stata la Regina Elisabeth nella pièce teatrale “Il discorso del re” accanto a Filippo Dini. Nel 2024 ha interpretato “Il sogno dei pastori” di Tomaso Mannoni. Svela: «Ho fatto il provino per la serie quando avevo appena avuto mio figlio Enea». Moglie del Gattopardo, marito infedele, ingombrante, accentratore, Maria Stella è forte, silenziosa, determinata. Una grande prova per la nostra attrice.

«Un atto d’amore»

“Il Gattopardo” riscopre la modernità di un racconto, quello del Principe di Salina e della sua famiglia, che è quello dell'Italia di ieri e di oggi. Forse, per sempre. Il regista Tom Shankland che ha firmato serie come “The Serpent” e “I Miserabili” spiega: «La mia è una lettera d’amore alla Sicilia di Tommasi di Lampedusa. Mio padre insegnava Letteratura Italiana in Inghilterra. “Il Gattopardo” era nella libreria di casa. Me lo fece leggere che ero ancora un bambino».

