Astra, i ragazzi sono in primo piano: «Ma siamo penalizzati per il campo» 

Un club giovane, nato da pochi anni ma che punta in alto, proprio come richiama il nome della società. La società Astra di Carbonia è nata in un periodo delicato e particolare che ha segnato soprattutto i ragazzi nel loro percorso di crescita, come conferma Federico Rubiu, uno dei tre fondatori della società mineraria: «Tutto nacque da un idea di Giuseppe Pili che mi propose, essendo tutti e due tecnici, di formare una società sportiva per superare le difficoltà di molte società dovute al Covid». Ma servivano altre forze, soprattutto per il ruolo più importante: «Abbiamo coinvolto suo fratello Alessio che è un grande appassionato di calcio, anche lui ex giocatore a livello giovanile, per portare una ventata manageriale al nostro interno. Essendo una persona solare e comunicativa, abbiamo deciso che sarebbe stata la figura ideale per ricoprire il ruolo di presidente».

La scelta dei colori giallo e blu come colori sociali vengono dalla passione per una squadra argentina, il Boca, la scelta del nome altrettanto intuitiva: «Il nome Astra sta per stella perché è in alto che vogliamo rimanere», prosegue Rubiu, «sia come progetto tecnico, sia come progetto culturale, sociale e come modello integrativo, vogliamo puntare sempre al meglio».

Focus sui giovani

Tutto il lavoro incentrato sui giovani, non esiste una prima squadra. Quest’anno per una serie di motivi è stata fatta la scelta di non avere la squadra allievi, con molti 2009 che sono andati a rinforzare altre squadre del Sulcis e del cagliaritano. Un centinaio di iscritti, non pochi per una società nata da pochi anni, con i Piccoli Amici, i Primi Calci, i Pulcini, gli Esordienti e i Giovanissimi. E proprio questi ultimi nati nel 2010, assieme ai 2009, hanno vinto numerosi tornei in ambito provinciale e regionale, tra i quali il Torneo Coppa Capodanno, il secondo torneo più antico della Sardegna. Il più importante successo però è la vittoria nella scorsa stagione della Coppa Disciplina nel campionato Giovanissimi Regionali: la squadra più corretta.

Nota dolente? I campi. Ancora Rubiu. «Abbiamo un campo per il calcio a 9 e uno a 11, entrambi in terra battuta, questo ci penalizza un pochino rispetto a chi può utilizzare campi sintetici. Ma il calcio di una volta non ci dispiace. E quest'anno partiremo con il progetto “palazzetto” per i bambini più piccoli. Il maltempo non impedirà più ai nostri baby calciatori delle categorie Piccoli Amici e Primi Calci di potersi allenare anche nei giorni più freddi».

