Astori e la morte improvvisa,  la “maledizione” della Fiorentina 

Firenze. Parlare di “maledizione Viola” potrebbe sembrare eccessivo, ma in realtà nella storia della Fiorentina sono numerose le tragedie che hanno colpito la società. A iniziare dal dramma di Davide Astori, ex giocatore di Cagliari e Roma, rimasto nel cuore dei tifosi delle squadre nelle quali ha militato. Il 4 marzo del 2018, in un hotel di Udine, dove la Fiorentina sarebbe dovuta scendere in campo nel pomeriggio, l’ex rossoblù fu trovato privo di vita nella sua camera. Accertamenti successivi portarono a scoprire per Astori una cardiomiopatia aritmogena silente che portò anche all’avvio di un procedimento giudiziario contro il medico sportivo che non riuscì a diagnosticare la malattia.

Ma i tifosi viola ricordano anche quello che accadde a Giancarlo Antognoni, vera bandiera viola. il 22 novembre 1981, al 55’ di Fiorentina Genoa, uno scontro di gioco con il portiere avversario Silvano Martina fece stramazzare a terra il capitano gigliato, che rimase incosciente e riportò una frattura alle ossa craniche e una temporanea interruzione del battito cardiaco: il pronto intervento del medico sociale rossoblù, Pierluigi Gatto, e del massaggiatore della Fiorentina Ennio Raveggi, permise di riattivare le funzioni respiratorie e il battito del giocatore, che fu poi ricoverato e rimase a lungo fuori dai campi di gioco.

Queest’anno la Fiorentina ha già vissuto un dramma, con la morte improvvisa, a 57 anni, del dirigente Joe Barone. Il 17 marzo 2024 l’allora dirigente generale della società viola accusò un malore in un albergo di Cavenago di Brianza, prima della gara di campionato contro l’Atalanta. Nonostante il ricovero al San Raffaele di Milano e un’operazione, il dirigente morì il 19 marzo, nel reparto di terapia intensiva cardiochirurgica.

