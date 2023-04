Asti, schianto uccide quattro giovani 

Asti. È di quattro vite spezzate il bilancio del più grave degli incidenti che si sono verificati nei giorni delle feste pasquali: nello scontro frontale di domenica sera nell’Astigiano le vittime sono tutte morte sul colpo. Il giorno prima a perdere la vita sull’asfalto era stato un 15enne che viaggiava sul suo monopattino, travolto dall’auto di un 23enne che andava nella stessa direzione sulla strada provinciale di Oppeano, nel Veronese. Il giovane, indagato per omicidio stradale, è risultato negativo all’alcoltest.

Le vittime dello scontro di Pasqua sono un 23enne di Asti, di origini marocchine, e tre trentenni residenti nelle zone limitrofe, appartenenti alla nutrita comunità macedone che da anni si è trasferita tra Langhe e Monferrato, dopo essere arrivata per lavorare le vigne. Tutto si è svolto in località Ponte Verde a Nizza Monferrato, sulla provinciale 456 del Turchino. Secondo la prima ricostruzione della Polizia stradale di Asti, la Bmw bianca con a bordo i tre macedoni ha invaso la corsia opposta, urtando violentemente la Volkswagen Sharan del 23enne astigiano. L’incidente è avvenuto in una curva dopo un rettilineo dove già in passato si erano registrati gravi sinistri. Vani i tentativi di soccorso da parte dei sanitari del 118.

