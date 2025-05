«Astensione dall’attività fisica» 

«La pericardite acuta è una patologia relativamente frequente nella pratica clinica anche se l’epidemiologia della malattia è stata poco studiata», dichiara Norma Zedda, cardiologa presso l’Unità di Terapia intensiva cardiologica del Policlinico ‘Duilio Casula’ dell’Aou di Cagliari: «I pochi dati disponibili riguardano soprattutto i pazienti ospedalizzati che rappresentano però solo una minoranza dal momento che generalmente vengono ricoverati solo i casi più gravi o complicati. Secondo vari studi nella popolazione generale, l’incidenza della pericardite acuta è di 27,7 casi per 100.000 abitanti/anno e nel 15% è presente una miocardite concomitante».

«Sebbene esistano numerose cause di pericardite», prosegue la specialista, «la maggior parte degli episodi è idiopatica (cioè con causa non nota) e si presume che sia di origine virale. È in genere una malattia benigna, che però ha un significativo rischio di recidiva, soprattutto se viene trattata in modo inappropriato o inadeguato o non trattata. Nella maggior parte dei casi il riposo e i farmaci antinfiammatori sono sufficienti per alleviare i sintomi e risolvere l’infiammazione. I farmaci solitamente impiegati sono i farmaci antinfiammatori (aspirina o ibuprofene) in associazione con la colchicina (utilizzati per ridurre il dolore, l’infiammazione e il rischio di complicanze e recidive), i corticosteroidi sono utilizzati per i casi più resistenti o quando la pericardite è causata da malattie autoimmuni».

«Tutti i pazienti», mette in evidenza Zedda, «devono ricevere una gastroprotezione con farmaci inibitori di pompa protonica. Dopo l’episodio acuto è necessario effettuare dei controlli con ecocardiogrammi seriati per valutare il versamento. Se i sintomi persistono i controlli vengono eseguiti frequentemente (in alcuni casi anche una volta alla settimana); se invece regrediscono basterà un ecocardiogramma di controllo a distanza di uno o 3 mesi».

«Fa parte delle raccomandazioni terapeutiche l’astensione dall’attività fisica», spiega la cardiologa: «per i non atleti fino alla remissione clinica con normalizzazione degli indici di infiammazione nel sangue (in particolare della proteina C-reattiva); per gli atleti sono invece necessari almeno 3 mesi al termine dei quali deve essere documentata normalizzazione degli esami di laboratorio (es. proteina C-reattiva) e strumentali (ECG, ecocardiogramma). I controlli ecocardiografici vanno eseguiti anche nei pazienti con pericardite cronica».