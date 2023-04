Aste, vendite record in centro 

Dietro il pignoramento del complesso non c’era un dissesto finanziario, destinataria dell’azione legale era la società immobiliare Rosa. Promotore dell’azione è il piccolo Condominio San Simplicio, rappresentato dall’avvocata Michela Pericu, che ha vinto su tutta la linea. Il condominio deve essere risarcito per i danni subiti durante la realizzazione dell’immobile della Rosa srl. I due edifici sono uno a ridosso dell’altro. La cosa singolare è che gli importi dei debiti con i condomini del San Simplicio sono nell’ordine delle decine di migliaia di euro. C’è però anche una ipoteca di un istituto di credito. Dopo il pagamento di quanto dovuto alle banche, quel che resta (se resterà qualcosa) andrà al piccolo condominio olbiese. Di sicuro nel cuore della città non ci sarà un grande complesso immobiliare abbandonato.

Il caso più eclatante è quello dei 70 lotti del complesso realizzato tra via San Simplicio e Corso Umberto, all’altezza del passaggio a livello. Si parla di un esteso locale commerciale (valutato circa mezzo milione di euro), spazi a uso commerciale, uffici, una ventina di appartamenti e circa quaranta posti auto (coperti e scoperti). Tutto venduto praticamente per la somma indicata come stima iniziale, circa 5 milioni di euro. La professionista Francesca Cugiolu, delegata dal Tribunale, ha gestito con successo una grande mole di offerte, sono state sufficienti poche aste per chiudere l’operazione. Gli acquirenti sono privati, imprenditori e operatori immobiliari.

Olbia super star delle aste immobiliari, la città gallurese traina con numeri da record le vendite del Tribunale di Tempio. Nell’arco di un anno sono state completate procedure esecutive importanti, con il risultato, tra l’altro, di evitare la trasformazione di grandi edifici o complessi residenziali in “non luoghi” (con problematiche di ordine pubblico) anche nel cuore della città.

Il caso più eclatante è quello dei 70 lotti del complesso realizzato tra via San Simplicio e Corso Umberto, all’altezza del passaggio a livello. Si parla di un esteso locale commerciale (valutato circa mezzo milione di euro), spazi a uso commerciale, uffici, una ventina di appartamenti e circa quaranta posti auto (coperti e scoperti). Tutto venduto praticamente per la somma indicata come stima iniziale, circa 5 milioni di euro. La professionista Francesca Cugiolu, delegata dal Tribunale, ha gestito con successo una grande mole di offerte, sono state sufficienti poche aste per chiudere l’operazione. Gli acquirenti sono privati, imprenditori e operatori immobiliari.

Davide contro Golia

Dietro il pignoramento del complesso non c’era un dissesto finanziario, destinataria dell’azione legale era la società immobiliare Rosa. Promotore dell’azione è il piccolo Condominio San Simplicio, rappresentato dall’avvocata Michela Pericu, che ha vinto su tutta la linea. Il condominio deve essere risarcito per i danni subiti durante la realizzazione dell’immobile della Rosa srl. I due edifici sono uno a ridosso dell’altro. La cosa singolare è che gli importi dei debiti con i condomini del San Simplicio sono nell’ordine delle decine di migliaia di euro. C’è però anche una ipoteca di un istituto di credito. Dopo il pagamento di quanto dovuto alle banche, quel che resta (se resterà qualcosa) andrà al piccolo condominio olbiese. Di sicuro nel cuore della città non ci sarà un grande complesso immobiliare abbandonato.

Altre vendite da record

E Olbia sta trainando le vendite anche su altri fronti. Sono stati tutti assegnati i lotti all’asta del Centro Damasco, in via Roma, altro complesso con locali commerciali e uffici. Gli immobili sono già passati agli acquirenti, il delegato, l’avvocato Alberto Quargnenti, sta completando l’iter formale. Vendita record (curata dalla professionista Rita Giuseppina Derosas) per i 70 lotti di un complesso residenziale di Murta Maria.

L’Istituto Vendite Giudiziarie di Tempio per ogni immobile all’asta a Olbia, riceve decine di richieste di sopralluogo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata