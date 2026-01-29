Aste giudiziarie da record 

Il Tribunale di Tempio frantuma un altro record in fatto di aste giudiziarie. Dopo i numeri degli ultimi anni (vendite al massimo nel 2022 e nel 2023) il 2025 non ha precedenti per gli uffici della Sezione civile, ma anche per l’Istituto vendite giudiziarie e per l’erario. Lo scorso anno sono stati assegnati all’asta beni (immobili) per un valore complessivo di 59 milioni di euro, non era mai successo in un Tribunale che aveva già inanellato primati a livello regionale. Va segnalato che lo Stato incassa imposte per quasi tre milioni di euro. Il trend di crescita è impressionante. Nel 2020 si parlava di poco più di dieci milioni di euro, poi è iniziata la scalata, 39 milioni nel 2021, 43 nel 2023, 34 milioni nel 2025 e 59 nel 2025. Si tratta di numeri che non hanno termini di paragone negli altri Tribunali sardi. Le aste sono l’atto finale delle procedure esecutive (pignoramenti) e dei fallimenti. Si tratta di vicende dolorose per le persone, per chi perde i suoi beni e poi li vede in vendita. Ma è ancora peggio quando gli immobili non vengono venduti. Non incassano i creditori, che a loro volta attendono le risorse per andare avanti con imprese e lavoro, e il Tribunale deve sobbarcarsi per anni spese di custodia e manutenzione.

Olbia e Arzachena

Gli immobili venduti, molti di grande pregio, sono soprattutto nei territori di Olbia e Arzachena e più in generale nella fascia costiera. Una delle aste simbolo del 2025 è quella che ha messo fine, dopo vent’anni, alla telenovela della grande incompiuta di Pittulongu, l’hotel Rio Bados. Una società altoatesina ha acquistato all’asta l’edificio iniziato e mai ultimato. L’acquisizione è stata chiusa per la somma di 3 milioni e 380mila euro. Si parla di un immobile di 10mila metri quadrati e 26mila metri cubi, 136 stanze, valore stimato iniziale 15 milioni di euro. E il 2026 inizia con annunci di vendita imminenti che attireranno operatori immobiliari da tutta Italia: tre maxi ville (due a Porto Cervo, una a Porto Rotondo) una delle residenze vale 18 milioni di euro, quattro capannoni nella zona industriale di Olbia (uno da cinque milioni di euro), tre alberghi (Arzachena, Tempio e Sant’Antonio di Gallura) e un grande complesso ricettivo a Luras, sul Liscia. All’asta c’è anche un mercantile (il Lyra, cento metri di lunghezza) abbandonato dall’armatore nel 2019, con l’equipaggio a bordo in mezzo al mare.

RIPRODUZIONE RISERVATA