Aste giudiziarie, affari record  

Adesso i numeri del Tribunale di Tempio sono all’attenzione del ministero della Giustizia, ma anche del procuratore generale, Luigi Patronaggio. Va detto subito, nessuna indagine e nessuna anomalia, ma la progressione delle vendite giudiziarie in Gallura richiede la massima attenzione per la concentrazione nell’arco di 24 mesi (e senza considerare la prima parte del 2023) di investimenti per quasi cento milioni di euro. Lo dicono i dati in possesso dell’amministrazione giudiziaria e del presidente del Tribunale di Tempio, Giuseppe Magliulo. Se si considerano le aste andate a buon fine nel 2021 e nel 2022, si arriva ad un valore complessivo di beni venduti per 93 milioni di euro (per la precisione, 39 milioni nel 2021 e 54 l’anno scorso). Nel 2018 il valore complessivo delle vendite era stato di 11 milioni di euro, dieci milioni l’anno dopo.

Covid e aste

Durante l’emergenza pandemica (ed è un fenomeno tutto da studiare) l’interesse per il patrimonio immobiliare gallurese all’asta è cresciuto in modo esponenziale. Una delle eccezioni alle misure più restrittive imposte dal lockdown è stata proprio la deroga ai divieti di spostamento, prevista per i sopralluoghi finalizzati ad acquisti nell’ambito di procedure giudiziarie. E così in Gallura, anche nell’inverno del 2021, c’è stato una sorta di “turismo” giudiziario che ha dato i suoi frutti. Sono stati venduti ville, terreni, aziende soprattutto a Olbia, Arzachena e in tutta la fascia costiera. In molti casi sono stati messi all’asta con successo interi complessi immobiliari (anche con destinazione commerciale) e i tempi delle vendite sono stati brevissimi.

Controlli serrati

Per il presidente del Tribunale di Tempio, Giuseppe Magliulo, e per la coordinatrice della Sezione Civile, Cecilia Marino, i risultati delle vendite giudiziarie sono un fiore all’occhiello. Hanno garantito un gettito fiscale vicino ai cinque milioni di euro. Ma una concentrazione di capitali così elevata in pochi mesi, è anche una situazione da tenere sotto stretto controllo. Il Tribunale ha dato una stretta su consulenze, parcelle, costi di gestione degli immobili pignorati e, soprattutto, non mancano verifiche sui soggetti che operano stabilmente nel settore. I capitali stanno arrivando dalla Penisola, basti dire che nel 2022 l’ammontare complessivo di tutti i beni venduti nei Tribunali sardi (Cagliari compresa) è di poco superiore al totale di Tempio. Numeri che interessano (il monitoraggio è già iniziato) la Procura Generale, la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate.