Asta record per il quadro “Dama con ventaglio” di Klimt 

Londra. In un’asta emozionante da Sotheby’s a Londra, contrassegnata da un susseguirsi di rilanci fra la sede di New Bond Street e via telefono, ieri sera è stato stabilito il nuovo record di vendita per un’opera d’arte in Europa. Il capolavoro di Gustav Klimt la “Dama con ventaglio” (Dame mit Facher), il suo ultimo ritratto, è stato battuto a 74 milioni di sterline (86 milioni di euro) e se lo è aggiudicato un compratore in sala. La “Dama con ventaglio” del celebre pittore simbolista austriaco rappresenta l’estremo capolavoro realizzato da Klimt: fu iniziato nel 1917 ed era ancora sul cavalletto del suo atelier quando l’artista morì inaspettatamente nel febbraio del 1918 a 55 anni di età. L'identità della donna ritratta resta sconosciuta.

RIPRODUZIONE RISERVATA