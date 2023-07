Asta, nuovo record per Demontis: 5,13 

È stato un weekend molto interessante per l’atletica sarda. L’ultimo risultato in ordine di tempo è arrivato dal salto con l’asta. A Novellara (Parma), dove era in programma la “5ª Birrasta-Memorial Gian Paolo Bolondi”, gara di salti in piazza, Andrea Demontis (Junior del Cus Cagliari) ha migliorato di 3 cm il proprio primato sardo, portandolo a 5,13 e aggiudicandosi la prova davanti a quasi un centinaio di concorrenti di tutte le categorie.

Demontis potrà partecipare, nel weekend a Modena, al Challenge Assoluto ideato per qualificare gli atleti che non hanno il minimo richiesto ai campionati italiani di Molfetta a fine mese (28-20). Per lui c’è anche l’appuntamento con i “tricolori” Juniores del 22 luglio a Grosseto.

A proposito di campionati tricolori, in Svizzera Lorenzo Patta (Fiamme Gialle) ha risolto la pratica ottenendo nei 100 metri lo standard di 10”25 richiesto per essere al via delle gare di Molfetta.

La velocità ha regalato buone indicazioni anche a Dalia Kaddari, che a Santadi si è fatta accompagnare da un vento eccessivo (+3,7 m/s) per stabilire con 11”18 la seconda miglior prestazione italiana “ventosa” di sempre, dopo l’11”13 di Manuela Levorato. La velocista quartese delle Fiamme Oro sarà, assieme a Larissa Iapichino (domenica vincitrice in Diamond League nel lungo), la stella della squadra italiana femminile in Finlandia agli Europei Under 23 (12-16 luglio). Nell’alto maschile ci sarà Massimiliano Luiu (Fiamme Oro/Libertas Sassari). ( c .a.m .)

