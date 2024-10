Asta giudiziaria: in vendita pure gli scampoli di giardino 

Pezzi di giardino messi all’asta: il Tribunale di Tempio ha affidato ad un delegato la vendita di parti di un’area verde frazionata e divisa in lotti. La singolare asta riguarda una porzione di un residence di Liscia di Vacca ed è l’esito di una procedura esecutiva. La vicenda legale è complessa, si parla di problematiche di varia natura riguardanti un complesso nella zona di Cala del Faro. Ma è l’effetto immediato alla lettura degli avvisi di vendita che colpisce, perché in una località come la Costa Smeralda, dove le procedure esecutive (pignoramenti, ma anche aste fallimentari) riguardano beni milionari, il Tribunale si occupa di “fazzoletti” di giardino. Ad esempio il lotto 5 è una grande aiuola di 50 metri quadrati, si legge negli atti “parzialmente inglobata nel giardino di una unità immobiliare, delimitato da siepe e muretto in pietra. Spese condominiali non versate fino al 2020. Offerta minima 790 euro”. Il lotto 12 invece “risulta diviso a metà per l’attraversamento di una strada interna e su un lato va a ridosso con la veranda di una unità immobiliare”, offerta minima 533 euro. Per chi invece volesse 30 metri quadri di giardino a Liscia di Vacca, c’è il lotto 14 con offerta di 355 euro. Prossima data dell’asta in decisione.

