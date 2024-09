Asta di Torregrande e polemiche 

Dopo l’assessore al Patrimonio Ivano Cuccu, la dirigente del settore Programmazione Maria Rimedia Chergia interviene sull’alienazione di alcuni lotti a Torregrande. In un’interrogazione alcuni consiglieri di minoranza chiedevano perché nella determina della seconda asta non comparissero i nomi degli aggiudicatari. «Abbiamo appurato che l’aggiudicazione successiva a un’asta pubblica non può essere assimilata all’aggiudicazione derivante da una gara d’appalto – sostiene - Quindi non sussiste alcun obbligo di pubblicazione dei nomi degli aggiudicatari di un’asta di patrimonio immobiliare comunale». Si è deciso di non rimuovere i nomi pubblicati nella prima determina «in quanto i dati personali contenuti non consentivano l’identificazione delle persone fisiche aggiudicatarie, ma solo della persona giuridica, per cui non vigono le norme in materia di privacy». La dirigente puntualizza che «entrambe le aste si sono svolte in sedute pubbliche davanti a diversi testimoni. Ma una cosa è la pubblicazione ai fini della trasparenza, altra è garantire il diritto di accesso agli atti che è lo strumento principale per ottenere informazioni dalla pubblica amministrazione». ( m.g. )

