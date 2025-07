Asta, Demontis campione italiano Alto, Leccis terza 

Andrea Demontis vola sul tetto d’Italia, Francesca Leccis conquista il bronzo. Nella seconda giornata dei Campionati Italiani U20 e U23 di atletica leggera su pista a Grosseto, l’astista Promessa del Cus Cagliari allenato da Francesca Dessì conduce una gara esemplare, e dopo aver superato 4,75 m al secondo tentativo vola con facilità oltre i 4,95, poi con 5,05 si aggiudica il titolo italiano. Poi la sua solita ambizione gli suggerisce di proseguire. La posta in gioco è alta: a 5,25 il pass per i campionati europei U23 in programma a Bergen (Norvegia) a fine mese. È l’unico atleta in gara, eguaglia al primo salto il personale di 5,15, prosegue quindi a 5,25. La claque è tutta per lui, ma non bastano i tre tentativi. Scende dal materasso da campione italiano superando anche il favorito Federico Bonanni (Aeronautica), 4,85. La felicità si mescola all’amarezza ma anche alla conferma di saper brillare nelle occasioni che contano. Nel salto in alto Juniores Francesca Leccis sale sul terzo gradino del podio e con 1,71, sfiora l’argento. L’atleta della Mineraria Carbonia allenata da Franco Fadda, sta vivendo un bellissimo periodo: con 1,76 siglato di recente è entrata in una nuova dimensione: «Siamo molto contenti, l’argento era vicino ma stiamo facendo bene e lavoreremo per continuare a migliorare» dice determinata la diciottenne.

Le altre gare

Ieri sono arrivati anche due sesti posti U20, il primo nella marcia di 10000 m su strada ad opera di Valentina Pedditzi (Cus Cagliari), che con 52’33”89 si è nettamente migliorata, il secondo dalla pedana dell’alto con Davide Attene (Olbia) al personale in 1,98. Finale conquistata agevolmente per Elisa Marcello (JF, Cus Cagliari) ed Emanuele Perra (PM, Riccardi) nei 200, Francesco Alpigiano (JM, Cus Cagliari) e Luca Flore (PM, Oristano) nei 400 hs. Meno fortunato Diego Nappi (Fiamme Oro) che da favorito nei 200 Juniores è stato il primo escluso dai finalisti. Gabriele Sollai (PM, Astra) è 13° nell’asta con 4,40, Sofia Onida (JF, Gonne) 15ª nel disco con 35,14, Filippo Manca (JM, Valeria) 42° nei 400 hs.

