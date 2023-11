«Assurdo rinunciare ai fondi per i carnevali storici italiani» 

Si accende la polemica sulla mancata partecipazione del Comune al bando del ministero della cultura per i carnevali storici che avrebbe permesso alla manifestazione sangavinese di avere importanti finanziamenti. Nel verbale della commissione del ministero non figura il nome di San Gavino mentre nella sezione riservata ai carnevali con meno di 500 anni figura al primo posto della graduatoria nazionale la fondazione di Oristano, al secondo il Comune di Mamoiada e al terzo posto la fondazione di Viareggio e compare al 41esimo posto anche Tempio.

Si tratta di un’occasione persa per i due consiglieri del gruppo misto Stefano Altea e Nicola Orrù: «È un vero peccato non aver partecipato a questo bando ministeriale perché beneficiare di fondi extracomunali è di fondamentale importanza per realizzare eventi di alto livello. Speriamo che in futuro il carnevale storico sangavinese ritorni non solo ai fasti del passato ma possa diventare un'attrazione per i visitatori tutto l'anno».

Ma il sindaco Carlo Tomasi pensa al futuro: «Quest’anno non siamo riusciti a presentare la domanda di finanziamento perché gli uffici comunali sono oberati di lavoro e il personale ha molte scadenze da portare avanti. Contiamo di presentare un progetto per un possibile finanziamento insieme alla Pro Loco che ha organizzato il carnevale nelle ultime edizioni». (g. pit.)

