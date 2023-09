Assunzioni, record di posti vacanti 

Più posti di lavoro disponibili, ma meno contratti. Il paradosso dell’occupazione sarda esplode come mai in passato alla fine di un’estate sotto le aspettative che ha per questo sgonfiato le richieste di personale nel settore ricettivo e si è sovrapposta anche all’inizio della fine del Reddito di cittadinanza. Due eventi che (in teoria) avrebbero dovuto bilanciarsi: perché se da una parte camerieri, bagnini, cuochi e simili sono meno ricercati dalle attività turistiche verso la chiusura di stagione, dall’altra migliaia di disoccupati ex beneficiari di sussidio sono pronti a gettarsi nel mondo del lavoro in cerca di qualsiasi occupazione possibile.

Ricerca vana

E invece i conti non tornano, perché le imprese dell’Isola sono in cerca per il prossimo autunno di poco meno di 30mila addetti, in leggero aumento rispetto all’anno scorso, oltre la metà dei quali però introvabili. Sì, il 52,9% delle figure desiderate da qui a novembre non trova un candidato idoneo. Una percentuale record in Sardegna che non a caso fa salire la nostra regione al sesto posto nella graduatoria italiana della difficoltà di reperimento del personale.

Difficoltà

Giorgio Delpiano, presidente regionale di Confapi, punta come in passato il dito verso la scarsa formazione degli aspiranti lavoratori: «La poca specializzazione della manodopera è un fattore fondamentale nella difficoltà di assunzione delle imprese, ma si intreccia anche con il gap retributivo che il tessuto economico sardo può offrire. I salari nell’Isola sono infatti più bassi rispetto a quelli oltre Tirreno e questo di certo non alletta tanti disoccupati che preferiscono occupazioni meno impegnative, e meno pagate, che permettono un maggiore compromesso tra lavoro e vita personale. A questo si aggiunge il mancato ricambio generazionale di profili altamente specializzati che si perdono quindi per sempre ».

Francesco Porcu, segretario della Cna Sardegna, ribadisce il concetto: «Lo abbiamo detto tante volte, le richieste delle imprese sarde sono estremamente polarizzate tra figure di alto profilo professione e addetti invece dalle scarsissime qualifiche. Una forbice che si allarga alla fine della stagione turistica e che non trova una soluzione nel sistema formativo locale. Ecco perché non dovremo sorprenderci se nei prossimi mesi la percentuale record di figure introvabili dovesse ulteriormente aumentare».

