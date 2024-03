Assunzioni per il cantiere verde 

All’imminente cantiere Lavoras 2023 che si è deciso di utilizzare nella cura di strade, marciapiedi e piazze di Domusnovas, si affiancherà presto il cantiere verde 2023 con il quale il Comune ha deciso di intervenire nei principali accessi del paese ed in altre zone bisognose di interventi e migliorie sul verde urbano.

A disposizione ci sono 77 mila euro di finanziamento per un bando veloce che scadrà già il 24 marzo e che punta a reperire 5 lavoratori disoccupati (un caposquadra, un motoseghista, 3 generici) per 6 mesi. La procedura per l’invio delle candidature deve essere effettuata esclusivamente in via telematica sul portale Sardegnalavoro. È di ben 17.600 metri quadrati la perimetrazione delle aree in cui si è previsto di intervenire: c’è la zona Pip, i tre plessi scolastici del paese, il parco Scarzella, la rotonda sulla Sp89, gli impianti da tennis e da calcio, piazza Giovanni XXIII e le vie Cagliari, Bruxelles, Nuraghe. «I fondi sono pochi - osserva l’assessore all’Ambiente Stefano Soru - ma tra le priorità c’è la piantumazione di 120 piante di corbezzolo tra gli oleandri di via Nuraghe e lungo via Cagliari e il parco Scarzella intendiamo capitozzare ogni pianta di leccio ed eucaliptus i cui rami invadono la carreggiata ed arrecano pericolo». (s. f.)

