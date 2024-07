Assunzioni per i cantieri di forestazione 

Cantiere di forestazione, a breve l’Aspal pubblicherà l’avviso per la selezione di 10 disoccupati da utilizzare nei cantieri di aumento e tutela del patrimonio boschivo a Portoscuso. Le figure richieste sono sei operai non qualificati addetti alla manutenzione del verde, un coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori in cantiere (caposquadra), due operatori addetti alla motosega e un operatore con qualifica di autista privato. Tutti saranno assunti per sei mesi, con contratto part - time di 30 ore settimanali.

Per consentire il maggior numero di inserimenti lavorativi sarà utilizzato il principio della rotazione, cioè avranno la precedenza in graduatoria i lavoratori che negli ultimi 24 mesi non hanno partecipato a cantieri comunali e ad altre esperienze lavorative di almeno novanta giorni. Il punteggio della graduatoria sarà determinato dall’indicatore Isee e dalla durata dello stato di disoccupazione, la graduatoria resterà in vigore per un anno. (a. pa.)

