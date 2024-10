Assunzioni, parla l’assessore 

Durante l’ultimo Consiglio comunale di Gonnosfanadiga la maggioranza ha proposto e ottenuto l’assunzione di due figure nell'ufficio tecnico, un geometra e un ingegnere.

Ad astenersi dal voto, oltre alla minoranza, è stato l’assessore al Patrimonio, sport e ambiente Andrea Sogus. «Mi sono astenuto perché avrei preferito valorizzare, tramite una progressione verticale, un nostro geometra competente, piuttosto che assumere un ingegnere o architetto di cui non conosciamo la durata della permanenza presso l’ente. In questo modo, avremmo potuto risolvere anche la carenza di personale all’ufficio anagrafe – spiega l’assessore Sogus –. Per quanto riguarda il servizio finanziario, ritengo che lo scambio proposto non sia a vantaggio dell'amministrazione, dispiace lasciare andare via una risorsa valida, formata all’interno dell’ente, per sostituirla con una persona nuova che ancora non conosciamo, che è molto avanti con l’età e non ha mai lavorato in un Comune, dobbiamo in questo modo ricominciare daccapo».

RIPRODUZIONE RISERVATA