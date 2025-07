Assunzioni nel turismo, il bando delle polemiche fa il pieno di domande 

Tutto come previsto. Nel bene e nel male. Il bando per l’assunzione di disoccupati e under 35 nel turismo è stato preso d’assalto in poche ore esaurendo gli oltre 20 milioni messi a disposizione dall’Assessorato. Un boom accolto con grande soddisfazione dagli esponenti della Giunta, ma che ha comunque confermato i timori delle imprese che avrebbero voluto più tempo per preparare le richieste a una misura varata in piena stagione turistica.

«Sono 1.131 le imprese sarde, rientranti nella categoria di micro, piccole e medie imprese, che hanno presentato richiesta per ottenere i contributi previsti dalla misura So.la.re Sardegna, volta a sostenere la filiera turistica. Le risorse stanziate dall'assessorato alLavoro, 22 milioni di euro, sono andate esaurite nell'arco di pochi minuti dall'apertura degli avvisi, due distinti, uno per le assunzioni di lavoratori under 35 e un secondo per gli over 35». Lo afferma, in una nota, l'assessora regionale al Lavoro Desirè Manca.

«Il sistema online di presentazione delle domande ha registrato numeri eccezionali: tutti i fondi messi a disposizione dalla Regione sotto forma di sovvenzione alle imprese per le assunzioni effettuate nei periodi di ammissibilità (a partire dall'1 marzo 2025 fino al 31 dicembre 2025, con l'esclusione dei mesi di luglio e agosto), sono stati prenotati. Un ottimo risultato che conferma la bontà della misura sulla quale anche quest'anno abbiamo voluto investire con l'obiettivo di creare posti di lavoro che non ci sarebbero stati senza aiuti».

«Il dato che ci meraviglia maggiormente in positivo - sottolinea l'assessora Manca - è il numero delle micro, piccole e medie imprese che hanno partecipato con esito positivo all'Avviso. Nello specifico, sono 552 le imprese che hanno presentato richiesta per assunzioni di under 35 e 579 quelle per over 35». «Siamo fermamente convinti dell'importanza di offrire un sostegno concreto alle imprese, soprattutto quelle che lottano ogni giorno per restare sul mercato, e grazie a questa misura, siamo orgogliosi di poter, al contempo, offrire nuove opportunità occupazionali agli addetti della filiera turistica. Contratti che quindi non siano limitati ai mesi della cosiddetta alta stagione ma che comprendano un arco temporale più ampio, che accompagnino i lavoratori fino a dicembre». conclude l'assessora al Lavoro.

Pochi giorni fa lo stesso bando è stato al centro di un’accesa polemica con Fipe e Federalberghi, proprio sulle tempistiche di una misura varata in piena stagione turistica. Le associazioni avrebbero voluto più tempo per la presentazione delle domande. Richiesta non accolta dall’assessorato.

