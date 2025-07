Assunzioni in Municipio: entro il mese i primi bandi 

Via libera del Consiglio comunale al piano di assunzioni annunciato nei giorni scorsi dal sindaco Massimo Zedda.

Dopo il sì della Giunta, la delibera che traccia il percorso per incrementare l’esiguo organico del Comune ha ottenuto anche l’approvazione, a maggioranza, dell’Aula di Palazzo Bacaredda.

I primi bandi di concorso saranno resi pubblici entro luglio. Nel triennio sono previste 279 assunzioni: 176 nel 2025, 50 nel 2026 e 53 nel 2027. Tanti i profili richiesti: istruttori, funzionari, operatori e dirigenti, che andranno finalmente a integrare il personale dell’amministrazione.

Al 31 dicembre del 2024 – ha evidenziato nel suo intervento Raffaele Onnis (Riformatori) i dipendenti del Comune erano 1.089 così suddivisi: 38 operai ed ex uscieri, 184 operai specializzati, guardie giurate e custodi, 588 istruttori categoria “c”, 258 funzionari categoria “d”, 20 dirigenti, un segretario. L’età media è di 55 anni per gli uomini e 53 per le donne. «Nonostante le assunzioni degli anni passati, il Comune ha dovuto far fronte ad una fuga del personale verso altri enti locali, in primis la Regione, dove gli stipendi sono più alti»; ha evidenziato Onnis. «Le imminenti assunzioni, a fronte dei futuri pensionamenti, non saranno in grado di colmare l'attuale forte carenza della forza lavoro»

Auditorium Sergio Atzeni

Durante la Giunta, ieri è stata approvata la delibera che intitola l'Auditorium comunale di piazzetta Dettori a Sergio Atzeni, scrittore, traduttore, giornalista, musicista, politico, tra le voci più influenti della letteratura sarda.

Il 6 settembre, in occasione del trentennale della morte, ci sarà la posa di una targa commemorativa all'ingresso dell'edificio.

RIPRODUZIONE RISERVATA