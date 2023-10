Assunzioni, frenata d’autunno 

Il boom è finito. O almeno così sembra. La corsa alle assunzioni in Sardegna iniziata in primavera ha accusato infatti la prima, brusca, frenata. L’inversione di rotta è stata certificata dal consueto report di Infocamere, sulla base delle richieste che le stesse aziende avanzano ai centri per l’impiego: da ottobre a dicembre i contratti disponibili in Sardegna saranno circa 24mila, ben l’8,4% in meno rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno.

Analisi

Le ragioni del tonfo improvviso sono molteplici: tra queste di sicuro la fine della stagione estiva non all’altezza della precedente. La coda autunnale del turismo sardo non ha spinto le aziende a richiedere (o confermare) più personale di quello già assunto.

C’è inoltre da considerare la crisi profonda dell’edilizia. Nell’Isola il settore delle costruzioni, spinto dai vari ecoincentivi, ha macinato in questi ultimi anni numeri da record, con decine di migliaia di assunzioni e altrettanti cantieri aperti in poco tempo. Ora deve invece affrontare l’addio al Superbonus previsto entro fine anno e il rischio di chiusura di migliaia di realtà.

Infine, non bisogna dimenticare la crisi dei prezzi che farà ancora da sottofondo a questo autunno che si annuncia gelido sotto l’aspetto dei consumi. Lo stallo negli acquisti delle famiglie condiziona le prospettive di sviluppo delle imprese e la conseguente intenzione di allargare la pianta organica con nuove assunzioni.

I numeri

Le previsioni fino a dicembre fatte dagli uffici camerali parlano di 24.110 potenziali posizioni aperte nell’Isola. Oltre 2.200 in meno rispetto al 2022. Il report territoriale vede la vecchia provincia di Cagliari (Sud Sardegna e Città metropolitana accorpate) in testa alla graduatoria con 12.280 ricerche. Segue il Sassarese (8.820), Nuorese (2.030) e Oristanese con 1.580 contratti disponibili. Turismo e commercio, come ampiamente prevedibile, trainano il settore servizi che dovrebbe assorbire tre assunzioni su quattro a discapito dell’Industria.

Caccia al dipendente

Il panorama nero per l’Isola viene però aggravato dalla difficoltà estrema delle imprese di trovare le figure idonee al proprio sviluppo. In Sardegna quasi la metà delle ricerche va a vuoto con il 48,5% dei posti disponibili non assegnato. Una percentuale quasi incredibile se non fosse addirituttra inferiore alla media italiana (51%).

«La difficoltà di reperimento raggiunge il picco del 66,3% per gli operai specializzati e del 53% per le professioni tecniche e per quelle qualificate nelle attività commerciali», spiegano gli esperti di Infocamere. «Il Borsino delle professioni di Excelsior evidenzia tra le figure di più difficile reperimento, in particolare, gli operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni (circa il 76% è di difficile reperimento), i fonditori, saldatori, lattonieri, calderai, montatori di carpenteria metallica (71,8%), gli addetti nelle attività di ristorazione (64,6%), i tecnici in campo ingegneristico (64,1%)». E tutto ciò non può che innescare «un aumento della domanda di lavoratori immigrati in Italia, con 99mila ingressi programmati solo a ottobre (+11mila rispetto allo stesso periodo del 2022), pari al 21,0% del totale contratti».

RIPRODUZIONE RISERVATA